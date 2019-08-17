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كوتينيو لاعب برشلونة ينتقل إلى بايرن على سبيل الإعارة

كوتينيو لاعب برشلونة ينتقل إلى بايرن على سبيل الإعارة
http://almnatiq.net/?p=763408
المناطق_وكالات

قال برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الأسباني لكرة القدم اليوم الجمعة إن فيليب كوتينيو أغلى لاعب في تاريخ النادي سينتقل إلى بايرن ميونيخ بطل ألمانيا على سبيل الإعارة لموسم واحد، وسافر لاعب الوسط البرازيلي مع برشلونة لخوض المباراة الافتتاحية في الدوري أمام أتليتيك بيلباو يوم الجمعة لكنه خرج من التشكيلة.

وقال جييرمو أمور مدير العلاقات المؤسسية في برشلونة للصحفيين “يمكن أن نؤكد أننا توصلنا إلى اتفاق مع بايرن ميونيخ لإعارة كوتينيو”، وانتقل كوتينيو (27 عاما)، المنضم إلى برشلونة من ليفربول في يناير كانون الثاني 2018 مقابل 120 مليون يورو (133 مليون دولار) إضافة إلى 45 مليون يورو في صورة حوافز في صفقة قياسية للنادي الكاتالوني.

وقال حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن لمحطة (زد.دي.إف) التلفزيونية “هناك بعض الأمور العالقة مثل توقيع العقد والكشف الطبي لكننا توصلنا إلى اتفاق”، وأضاف “نحن سعداء بضمه إلى بايرن. ستكون إعارة لعام واحد مع وجود خيار للشراء، إنه لاعب متنوع جدا وسيمنحنا بالتأكيد الكثير من الخيارات”.

وخاض كوتينيو 76 مباراة مع برشلونة في جميع المسابقات وسجل 21 هدفا لكنه عانى للانسجام مع زملائه بالخط الأمامي ولم يترك بصمة قوية رغم فوزه بلقبين متتاليين للدوري الإسباني.

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