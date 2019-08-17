احدث الأخبار

مشكلة عائلية وراء خطف طفل بريدة.. والكاميرات رصدت الخاطف
أبرز المواد
 كوتينيو لاعب برشلونة ينتقل إلى بايرن على سبيل الإعارة
أبرز المواد
 دخول أكثر من 13 ألف مسافر اليوم الجمعة جوازات وجمرك الحديثة تستنفر طاقاتها للقادمين من إجازة عيد الأضحى المبارك
أبرز المواد
 التعليم تعلن عن توافر وظائف بمسمى موظفة خدمات في رياض الأطفال
أبرز المواد
 أتلتيك بلباو يسقط برشلونة في افتتاح الدوري الأسباني
أبرز المواد
 بايرن ميونخ يسقط في فخ التعادل أمام هيرتا برلين في افتتاح الدوري الألماني
أبرز المواد
 اختطاف طفلة حديثة الولادة من إحدى المستشفيات في بريدة
أبرز المواد
 إصابة 13 شخصا في تصادم 7 سيارات بجدة
أبرز المواد
 الخدمة المدنية تحدد موعد حيز تنفيذ لائحة الوظائف التعليمية الجديدة
أبرز المواد
 الجزائر.. تنديد بالتآمر القطري وتحذيرات من الجزيرة
أبرز المواد
 الصحة: 200 ألف حاج استفادوا من خدمات مراكز الرعاية في المشاعر المقدسة
أبرز المواد
 الثوم تحت الوسادة يحل مشكلات صحية عديدة
أبرز المواد
مشكلة عائلية وراء خطف طفل بريدة.. والكاميرات رصدت الخاطف

مشكلة عائلية وراء خطف طفل بريدة.. والكاميرات رصدت الخاطف

أبرز المواد
كوتينيو لاعب برشلونة ينتقل إلى بايرن على سبيل الإعارة

كوتينيو لاعب برشلونة ينتقل إلى بايرن على سبيل الإعارة

أبرز المواد
دخول أكثر من 13 ألف مسافر اليوم الجمعة جوازات وجمرك الحديثة تستنفر طاقاتها للقادمين من إجازة عيد الأضحى المبارك

دخول أكثر من 13 ألف مسافر اليوم الجمعة جوازات وجمرك الحديثة تستنفر طاقاتها للقادمين من إجازة عيد الأضحى المبارك

أبرز المواد
التعليم تعلن عن توافر وظائف بمسمى موظفة خدمات في رياض الأطفال

التعليم تعلن عن توافر وظائف بمسمى موظفة خدمات في رياض الأطفال

أبرز المواد

مشكلة عائلية وراء خطف طفل بريدة.. والكاميرات رصدت الخاطف

مشكلة عائلية وراء خطف طفل بريدة.. والكاميرات رصدت الخاطف
http://almnatiq.net/?p=763409
المناطق_متابعات

كشفت مصادر صحفية أن مشكلة عائلية بين الأب والأم، تقف وراء واقعة خطف طفل حديث الولادة من مستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة، أمس الجمعة، نقلا عن صحيفة عاجل

وبيَّنت مصادر «عاجل»، أن الأب والأم منفصلان بالطلاق، وأن هناك احتمالًا أن من قام بالاختطاف هو أحد أقارب الأب

وأضافت المصادر، أن كاميرات المستشفى وثَّقت الشخص الذي قام بالاختطاف، وسيصدُر بيان خلال الساعات المقبلة من الجهات المختصة حول الحادثة

وشهد مستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة، أمس الجمعة، عملية اختطاف طفل حديث الولادة

وقالت مصادر «عاجل»، إن «الطفل اختُطِفَ عصر أمس الجمعة، من قسم خاص بحديثي الولادة»

وأكَّدت مصادر «عاجل»، أن الجهات المختصة تُجري تحقيقاتها؛ لمعرفة هوية الخاطف والأسباب التي أدت إلى ذلك

روابط ذات صلة

كوتينيو لاعب برشلونة ينتقل إلى بايرن على سبيل الإعارة

كوتينيو لاعب برشلونة ينتقل إلى بايرن على سبيل الإعارة
دخول أكثر من 13 ألف مسافر اليوم الجمعة جوازات وجمرك الحديثة تستنفر طاقاتها للقادمين من إجازة عيد الأضحى المبارك

دخول أكثر من 13 ألف مسافر اليوم الجمعة جوازات وجمرك الحديثة تستنفر طاقاتها للقادمين من إجازة عيد الأضحى المبارك
التعليم تعلن عن توافر وظائف بمسمى موظفة خدمات في رياض الأطفال

التعليم تعلن عن توافر وظائف بمسمى موظفة خدمات في رياض الأطفال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*