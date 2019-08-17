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هجن الرئاسة تكتسح الأشواط المسائية في ثاني أيام الأشواط التنشيطية بمهرجان ولي العهد للهجن

هجن الرئاسة تكتسح الأشواط المسائية في ثاني أيام الأشواط التنشيطية بمهرجان ولي العهد للهجن

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هجن الرئاسة تكتسح الأشواط المسائية في ثاني أيام الأشواط التنشيطية بمهرجان ولي العهد للهجن

هجن الرئاسة تكتسح الأشواط المسائية في ثاني أيام الأشواط التنشيطية بمهرجان ولي العهد للهجن
http://almnatiq.net/?p=763425
المناطق_الرياض

اكتسحت هجن الرئاسة أشواط الفترة المسائية للمرحلة التنشيطية في اليوم الثاني من منافسات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، المقامة على أرض الميدان التاريخي بمحافظة الطائف، والمتضمنة تنفيذ (16) شوطاً عام، خصصت للهجن المفاريد (بكار – قعدان) ، ومسافتها 2 كم .

وقدمت هجن الرئاسة عروضاً مميزة وسط أجواء من الإثارة والحماس على ملاك ومضري الهجن المشاركة، وخطفت ناموس أول الأشواط بفوز الهجن “شواهين” والذي حقق أفضل توقيت زمني في جميع الأشواط بواقع دقيقتان و51 ثانية، فيما ظفر “مزاحم” بناموس الشوط الثاني وثاني أفضل زمن بواقع دقيقتان و52 ثانية، وخطفت “النايفة” ناموس الشوط الثالث، فيما حاز الهحن “همام” على المركز الأول في الشوط السادس، وانتصرت الهجن “نجوم” بناموس الشوط السابع، وخطفت هجن الرئاسة المركز الأول في الشوط التاسع بواسطة البكرة “قطنه”.

وجاءت باقي نتائج الأشواط على النحو التالي: في الشوط الرابع فاز بالمركز الأول “الحذر” لسعود محبوب الدوسري، وفي الخامس فازت “الشاهينية ” لبطشان صالح اليامي، وفي الشوط الثامن فاز “نجران” لبطشان صالح اليامي، وفاز بالشوط العاشر الهجن “نواف” لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد محققاً ثالث أفضل توقيت زمني بواقع دقيقتان و 53 ثانية، وفي الشوط الحادي عشر فازت “خيرة ” لعبدالله محمد المري، وفي الشوط الثاني عشر فاز “النمر” لمحمد عتيق المهيري، وفي الثالث العاشر حلت “الشاهينية ” لمحمد ناجي المري أولاً ، وفاز بناموس الشوط الرابع عشر “مربوش” لسالم شخبوط الوهيبي، فيما فازت بالشوط الخامس عشر “شواهين ” لجابر علي المري، وخطف ناموس الشوط السادس عشر والأخير “نواف” لسعد علي المري.

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