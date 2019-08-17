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صحة القصيم توضح حقيقة إختفاء طفل مستشفى الولادة والأطفال ببريدة

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صحة القصيم توضح حقيقة إختفاء طفل مستشفى الولادة والأطفال ببريدة

صحة القصيم توضح حقيقة إختفاء طفل مستشفى الولادة والأطفال ببريدة
http://almnatiq.net/?p=763428
المناطق / بريدة
أكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم بأن الجهات الأمنية تحقق في إختفاء طفل حديث الولادة أمس ( الجمعة ) ، بمستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة .
وبينت صحة القصيم في بيان صحفي أصدرته ا  ، بأن الطفل اختفى – اثناء وقت الزيارة – عندما كان مع ذويه بالغرفة المخصصة لوالدته بقسم التنويم ، ولم يكن في غرفة الحضانة ، وعلى الفور تم تفعيل بروكوتول الشفرة الوردية ، والذي يشير إلى اختفاء طفل بالمستشفى بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالشؤون الصحية وشرطة المنطقة التي تباشر التحقيق في القضية.
واكدت صحة القصيم بأن المستشفى إتخذ الإجراءات والتدابير الأمنية في مثل هذه الحالات ، ومتابعة ذلك مع المعنيين بالجهات الأمنية .

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