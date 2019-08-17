انخفاض الإنتاج الصناعي التركي للشهر العاشر على التوالي

المناطق - الرياض

انخفض الإنتاج الصناعي لتركيا المعدل في ضوء عوامل التقويم 3.9 في المائة على أساس سنوي في يونيو، ليسجل تراجعا للشهر العاشر على التوالي، وفقا لمعهد الإحصاءات التركي.

وبدأ الناتج الصناعي، الذي يعد مؤشرا على بيانات النمو، بالانخفاض في أعقاب أزمة العملة في العام الماضي، التي دفعت الاقتصاد صوب الركود.

ووفقا لـ”رويترز”، كان من المتوقع أن يتراجع الإنتاج الصناعي المعدل في ضوء عوامل التقويم 1.01 في المائة على أساس سنوي.

وعلى أساس شهري، قال معهد الإحصاءات، إن الإنتاج الصناعي المعدل في ضوء عوامل التقويم وعوامل موسمية، تراجع 3.7 في المائة في يونيو.

وانكمش اقتصاد تركيا في الربع الأخير من عام 2018 والربع الأول من العام الجاري في الوقت الذي تعرض فيه اقتصاد البلاد لضغوط نتيجة أزمة الليرة وارتفاع أسعار الفائدة.

ويتزامن ذلك مع توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بانكماش اقتصاد تركيا 2.6 في المائة هذا العام، مخفضة توقعاتها مقارنة بتقديرات سابقة لانكماش نسبته 1.8 في المائة.