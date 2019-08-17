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تقرير: معلومات “صادمة” عن “آيفون 11”

تقرير: معلومات “صادمة” عن “آيفون 11”
http://almnatiq.net/?p=763448
المناطق - وكالات

أكد تقرير إعلامي صادر موقع “سي نت” التقني، أن كل ما أثير بشأن “الميزات الرائعة”، التي سيحملها هاتف “آيفون 11″، لن تتوافر قبل سبتمبر 2020.

وأوضح التقرير أنه ليس صحيحا ما تردد حول كون هاتف “آيفون 11” سيدعم تقنية الجيل الخامس، أما بالنسبة لطرح “آيفون” قابل للطي، فلن يتوافر المنتج قبل عام 2021.

وأكد التقرير أن هواتف “آيفون 11” التي ستطرح خلال العام الحالي 2019، لن تختلف كثيرا عن التي طرحت العام الماضي، مشيرا إلى أنها لن تكون نسخة طبق الأصل منها، ولكنها مشابهة لها، ولفت التقرير إلى أن “أبل” اهتمت فقط بإجراء تطوير صغير على آلات التصوير، وزيادة سرعة المعالجة، واستخدام نظام تشغيل جديد باسم “آي أو إس 13”.

كما أن “آيفون 11” سيخضع لبعض التحديثات الشكلية، ومنها إضافة لون جديد، هو “الأخضر الداكن”، وفقا لوكالة “سبونتيك”.

واستند الموقع على معلوماته السابقة، من خلال سلسلة تقارير نشرت خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي تتراوح ما بين مصادر موثوقة، مثل وكالة “بلومبرغ” ومحلل “آبل” الشهير، مينغ تشي كو، بالإضافة إلى التسريبات المنتشرة على موقع “تويتر” بشأن “آيفون 11”.

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