“الخارجية”: المملكة تشارك في حفل توقيع اتفاقية الخرطوم المقرر عقده اليوم

“الخارجية”: المملكة تشارك في حفل توقيع اتفاقية الخرطوم المقرر عقده اليوم

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“الخارجية”: المملكة تشارك في حفل توقيع اتفاقية الخرطوم المقرر عقده اليوم

“الخارجية”: المملكة تشارك في حفل توقيع اتفاقية الخرطوم المقرر عقده اليوم
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المناطق - واس

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية مشاركة المملكة العربية السعودية في حفل توقيع اتفاقية الخرطوم، المقرر عقده اليوم وذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة لهذا الاتفاق.
وأضاف المصدر بأن معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير سيرأس وفد المملكة المشارك في حضور مراسم توقيع اتفاق الخرطوم، ويرافقه معالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان الأستاذ علي بن حسين جعفر.
وأكد المصدر أن المملكة العربية السعودية تعول بأن يسهم اتفاق الخرطوم بين الأطراف السودانية في كتابة مرحلة جديدة من الاستقرار، يستطيع من خلالها الأشقاء في السودان التعافي من أزمتهم الحالية والانتقال إلى إدارة شؤون بلادهم على نحو يلبي آمال الأشقاء وتطلعاتهم.

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