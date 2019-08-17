الجيش الوطني الليبي يجدد قصف قاعدة الطائرات التركية المسيرة

المناطق - وكالات

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن سلاح الجو الليبي جدد قصف مطار زوارة الدولي غرب العاصمة طرابلس.

وأوضح المسماري وفقا لـ”سكاي نيوز عربية”، أن المطار يستخدم لإقلاع الطائرات التركية المسيرة التي تستخدم ضد الجيش الوطني الليبي، لمصلحة الميليشيات التي تسيطر على طرابلس وتتحالف مع أنقرة.

وأشار إلى أن المطار يحتوي على غرفة عمليات لتسيير “الدرون” التركية، التي تستهدف قاعدة “الوطية” الجوية والقوات التابعة للجيش غرب طرابلس.

وبيّن أن سلاح الجو الليبي جدد غاراته على قاعدة الطائرات التركية صباح الجمعة في مطار زوارة.

وأكد المسماري أن الجيش الوطني الليبي يعمل على استدراج الإرهابيين لخارج العاصمة طرابلس، مشددا على السعي لقطع الدعم الخارجي عن الميليشيات التي تقاتل في المدينة.

وتابع المسماري قائلا: “هدفنا تجنيب المدنيين ويلات الحرب، واستهداف الإرهابيين خارج طرابلس”.