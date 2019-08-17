قتلت قوات الأمن الأفغانية 15 مسلحًا من حركة طالبان الإرهابية خلال عمليات عسكرية في إقليم بلخ شمال البلاد .
ونقلت وكالة “خاما برس” الأفغانية للأنباء عن مصادر عسكرية مطلعة قولها إن الـ 15 مسلحا قتلوا في قصف جوي بمنطقة شولجراه بإقليم بلخ ، مشيرة إلى أن القوات الخاصة دمرت كذلك سيارة مفخخة لطالبان خلال عملية منفصلة بمنطقة شيمتال بالإقليم.
ولم تعلق حركة طالبان على العمليات حتى الآن.
مقتل 15 مسلحًا من طالبان خلال عمليات عسكرية في أفغانستان
قتلت قوات الأمن الأفغانية 15 مسلحًا من حركة طالبان الإرهابية خلال عمليات عسكرية في إقليم بلخ شمال البلاد .
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