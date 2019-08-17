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مقتل 15 مسلحًا من طالبان خلال عمليات عسكرية في أفغانستان

مقتل 15 مسلحًا من طالبان خلال عمليات عسكرية في أفغانستان
http://almnatiq.net/?p=763470
المناطق - وكالات

قتلت قوات الأمن الأفغانية 15 مسلحًا من حركة طالبان الإرهابية خلال عمليات عسكرية في إقليم بلخ شمال البلاد .
ونقلت وكالة “خاما برس” الأفغانية للأنباء عن مصادر عسكرية مطلعة قولها إن الـ 15 مسلحا قتلوا في قصف جوي بمنطقة شولجراه بإقليم بلخ ، مشيرة إلى أن القوات الخاصة دمرت كذلك سيارة مفخخة لطالبان خلال عملية منفصلة بمنطقة شيمتال بالإقليم.
ولم تعلق حركة طالبان على العمليات حتى الآن.

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