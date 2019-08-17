7 قتلى في قصف جوي لقوات النظام السوري على قرية جنوب إدلب

الدخان يتصاعد من حي في حمص يوم 22 يوليو تموز. صورة لرويترز من وكالة شام الاخبارية. يحظر استخدام الصورة في غير الأغراض التحريرية أو في الحملات الدعائية أو الاعلانية.

المناطق - وكالات

قتل سبعة أشخاص ، اليوم ، جراء قصف نفذته الطائرات الحربية التابعة لقوات النظام السوري على قرية دير شرقي بريف مدينة معرة النعمان جنوب إدلب .

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ، في بيان له اليوم، إن القتلى هم مواطنة وأبناؤها الستة، مشيرا إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.

ومع سقوط المزيد من الخسائر البشرية ، يرتفع عدد القتلى إلى 3405 أشخاص منذُ بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق ضمن منطقة “خفض التصعيد” في 30 من إبريل الماضي حتى اليوم.