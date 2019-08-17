الاتحاد الدولي للاتصالات يسلّط الضوء على الأرقام القياسية للاتصالات في حج هذا العام

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سلّط الاتحاد الدولي للاتصالات “ITU” الضوء على الأرقام القياسية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات التي تحققت في حج هذا العام، مشيداً بالبنية التحتية المميزة في المملكة، التي خدمت نحو 2.5 مليون، في نطاق جغرافي وظرفي محدد.

جاء ذلك في تقرير صادر عنه، حيث قال: “إن تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لأعداد تصل إلى 2.5 مليون زائر يتطلب بنية تحتية بمواصفات عالية لضمان قدرة كل من السكان المحليين والحجاج على الوصول إلى تطبيقات الهاتف المحمول لالتقاط ومشاركة اللحظات الخاصة مع العائلة والأصدقاء في جميع أنحاء العالم”.

وأضاف الاتحاد بأن تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لتلك الأعداد يمثّل تحدياً كبيراً من النواحي اللوجستية، تمكنت المملكة من تجاوزه بفضل بنيتها التحتية المميزة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ،مشيرًا إلى الاستهلاك القياسي للبيانات والاتصالات الذي شهده موسم حج هذا العام، بعد أن بلغ أكثر من 32.5 ألف تيرابايت من البيانات من قبل الحجاج – أي ما يعادل مشاهدة أكثر من 13.3 مليون ساعة من الفيديو عالي الدقة 1080 بكسل – بزيادة قدرها 26 % عن العام الماضي، وبلغ متوسط سرعة التنزيل 44.83 ميغابت في الثانية – بزيادة قدرها 69 % عن العام الماضي.

وخلال فترة موسم حج هذا العام كان الاستهلاك الفردي اليومي للبيانات يصل إلى 352.5 ميغابايت ، وهو ما يتجاوز المتوسط العالمي لاستهلاك البيانات الفردية اليومية بنسبة 95 %، كما تم إجراء أكثر من 309 ملايين مكالمة، محلية ودولية، من قبل الحجاج بنسبة نجاح بلغت 99 %.

يذكر أن الاتحاد الدولي للاتصالات منظمة حكومية دولية ووكالة متخصصة في الاتصالات وتقنية المعلومات تابعة للأمم المتحدة؛ إذ أصبح إحدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة في عام 1947م.

ويضم الاتحاد في عضويته 193 دولة وما يزيد على 800 كيان من كيانات القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية حيث تعمل على أساس مبدأ التعاون الدولي بين الحكومات (الدول الأعضاء) والقطاع الخاص (أعضاء القطاعات والمنتسبون والهيئات الأكاديمية).

رحب وزير الإعلام اليمني وعضو مجلس حكماء شباب اسيا، بخطوة انسحاب المجلس الانتقالي من عدد من المقرات الحكومية في مدينة عدن بينها الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمجلس الاعلى للقضاء والبنك المركزي ومستشفى عدن.

وأوضح في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أنه يجري استكمال إجراءات تسليم وزارة الداخلية ومصفاة عدن إلى ألوية الحماية الرئاسية بإشراف تحالف دعم الشرعية.

وأضاف، ” نثمن عاليا دور الاشقاء في المملكة العربية السعودية و دولة الامارات العربية المتحدة باحتواء احداث عدن، وندعوا الى توحيد كافة الجهود الوطنية في المعركة الرئيسية لليمنيين وعدم الانشغال بمعارك جانبية وبما يضمن استعادة الدولة وإسقاط انقلاب المليشيا الحوثية المدعومة من ايران”.