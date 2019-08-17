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مغادرة 5230 حاجا من ضيوف خادم الحرمين الشريفين المدينة المنورة

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مغادرة 5230 حاجا من ضيوف خادم الحرمين الشريفين المدينة المنورة

مغادرة 5230 حاجا من ضيوف خادم الحرمين الشريفين المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=763532
المناطق - واس

غادر المدينة المنورة اليوم 1730 حاجا وحاجة من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ليصل إجمالي عدد المغادرين حتى الآن 5230 حاجا وحاجة من 65 دولة، وسط خدمات متكاملة قدمتها اللجان العاملة في الوزارة.
وعبَّر ضيوف خادم الحرمين الشريفين لدى مغادرتهم المملكة عن سعادتهم بهذه الزيارة الميمونة التي تضمنت الصلاة في مسجد رسول الله – عليه الصلاة والسلام -, وزيارة معالم المدينة النبوية، وأداء فريضة الحج، مقدمين شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على هذه المكرمة المباركة.
ونوّه بالجهود المباركة التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ من خلال برنامج الاستضافة، لتقديم أرقى الخدمات والعناية العظيمة بكل ما من شأنه التيسير عليهم لأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة .

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