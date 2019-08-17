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وزير الطاقة : الاعتداء على حقل الشيبة البترولي خلف أضرارًا محدودة .. وإنتاج المملكة وصادراتها من البترول لم تتأثر من العمل الإرهابي

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وزير الطاقة : الاعتداء على حقل الشيبة البترولي خلف أضرارًا محدودة .. وإنتاج المملكة وصادراتها من البترول لم تتأثر من العمل الإرهابي

وزير الطاقة : الاعتداء على حقل الشيبة البترولي خلف أضرارًا محدودة .. وإنتاج المملكة وصادراتها من البترول لم تتأثر من العمل الإرهابي
http://almnatiq.net/?p=763543
المناطق - واس

صرح معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، بأنه عند السادسة والثلث من صباح اليوم السبت السادس عشر من شهر ذي الحجة 1440هـ الموافق 17 أغسطس 2019م، تعرضت إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي إلى اعتداء عن طريق طائرات مسيرة بدون طيار “درون ” مفخخة، ونجم عن ذلك حريق تمت السيطرة عليه – بفضل الله – بعد أن خلَّف أضرارًا محدودة، ودون أي إصابات بشرية ، ولله الحمد؛ مؤكدًا أن إنتاج المملكة وصادراتها من البترول لم تتأثر من هذا العمل الإرهابي.
وشدد الوزير الفالح بأن المملكة تدين بأشد العبارات هذا الهجوم الجبان، وتؤكد أن هذا العمل الإرهابي والتخريبي، ما هو إلا امتداد لتلك الأعمال التي استهدفت مؤخرًا سلاسل إمداد البترول العالمية بما في ذلك أنابيب النفط في المملكة، وناقلات النفط في الخليج العربي وغيرها، وأن هذا الاستهداف لمنشآت حيوية لا يستهدف المملكة فحسب، وإنما يستهدف أمن إمدادات الطاقة للعالم، وبالتالي يمثل تهديدًا للاقتصاد العالمي، ويبرز هذا الهجوم الجبان مرة أخرى أهمية تصدي المجتمع الدولي لكافة الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية بما في ذلك مليشيات الحوثي في اليمن المدعومة من إيران.

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