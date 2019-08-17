(١,٥١٩,٤٢٧) حاجاً بـ ١٥ لغة مختلفة استفادوا من الجهود التوعوية الرقمية المقدمة من الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف خلال موسم الحج

المناطق - مكة المكرمة

بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الإلكترونية التي قدمتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحجاج بيت الله الحرام ١,٥١٩,٤٢٧ حاجاً بـ ١٥ لغة مختلفة من خلال الوسائل التوعوية الرقمية التي وفرتها الرئاسة العامة في الفترة الأولى لموسم الحج الفعلي لهذا العام، وحيث وجه معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، باستثمار التوعية الرقمية الحديثة وتفعيلها لخدمة ضيوف الرحمن بيسر وسهولة.

حيث طورت الرئاسة العامة أعمالها في حج هذا العام ممثلة بلجنة التوعية والتوجيه والمطبوعات، وقدمت العديد من البرامج والمبادرات الرقمية التي تسهل لضيوف الرحمن حجهم على أكمل وجه بإذن الله، وكان من أبرز الخدمات الرقمية: وضع شاشات وأجهزة تفاعلية حديثة تعمل على مدار الساعة يمكن للمستفيد من خلالها تصفح المواد التوعوية الصوتية والمرئية والمقروءة ب ١٥ لغة، وبلغ عدد المستفيدين ١١٣,٦٢٥ حاجاً خلال الفترة، حيث تقدم الشاشة عرضاً مستمرًا لمنتجات الرئاسة العامة الإلكترونية لمعرفة كيفية الاستفادة منها مع روابط التحميل.

كما يتم البث من خلال تقنية (WiFi) للوصول لكافة محتوى الشاشة لأعداد كبيرة من المستفيدين في آن واحد، وبمساحة انتشار تزيد على ١٠٠ متر مكعب في الأماكن الداخلية، كما تصل لأكثر من ٣٦٠م في الأماكن المفتوحة، وتقدم الشاشة التوعية الواحدة عبر الخدمة اللاسلكية بما يتسع لـ ٦٠٠٠ مستفيد في الساعة، ويستطيع المستفيد تصفح المحتوى وتحميله في هاتفه بشكل سريع دون الحاجة إلى الدخول الإنترنت، حيث تحتوي الشاشات التوعوية على٢١٠ مادة مرئية، و١٢٠٧ مادة صوتية، و٣٢كتاباً، وشاشات عرض تعرض ٥٧٦٠، شريحة توعوية على مدار الساعة.

كما وفرت الرئاسة أجهزتها الحديثة في مراكزها التوجيهية إضافة إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومطار الطائف، ومحطة قطار الحرمين بمكة المكرمة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، ومطار الأمير نايف بن عبدالعزيز، ومحطة قطار سار بالقصيم.

وتأتي هذه البرامج والمبادرات الرقمية بتوجيه ومتابعة واهتمام من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، والذي وجه بتوفير سبل العناية لضيوف الرحمن وقاصدي الحرمين الشريفين، وفقاً لتطلعات القيادة الرشيدة -حفظهم الله-.