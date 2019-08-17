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الجبير: المملكة ستظل داعمة للسودان لتحقيق استقراره

الجبير: المملكة ستظل داعمة للسودان لتحقيق استقراره
http://almnatiq.net/?p=763571
المناطق - وكالات

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، اليوم السبت، إن اتفاق السودان اللبنة الأولى لبناء دولة متمكنة اقتصادياً وأمنياً.

وأكد الجبير أن المملكة العربية السعودية كانت وستظل تدعم كل ما يضمن للسودان أمنه واستقراره.

كما شدد على أن السعودية شاركت بشكل فعال في دعم جهود التوصل للاتفاق في السودان.

وأضاف: “نتطلع إلى أن يعمل السودانيون على تحصين اتفاق الشراكة ومواجهة التدخلات الخارجية”.

وقد وقعت الأطراف السودانية في الخرطوم رسمياً على الاتفاق الانتقالي، السبت، بحضور وفود دولية.

ووقع الاتفاق أحمد ربيع، ممثلاً لقوى الحرية والتغيير (المعارضة)، ومحمد حمدان دقلو (حميدتي) عن المجلس العسكري الانتقالي. وشهد على التوقيع رئيسا وزراء مصر ورئيس المفوضية الإفريقية.

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