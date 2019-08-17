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البرهان: الثورة السودانية حققت أهدافها بجهد الشعب

البرهان: الثورة السودانية حققت أهدافها بجهد الشعب
http://almnatiq.net/?p=763574
المناطق - وكالات

أكد رئيس المجلس الانتقالي، عبدالفتاح البرهان، السبت، أن الثورة السودانية حققت أهدافها بجهد الشعب.

وأشاد البرهان بدور القوات المسلحة في دعم مطالب الشعب وحمايته.

كما شكر المبعوثَيْن الإفريقي والإثيوبي لدورهما في الاتفاق، ومنحهما وسام الجمهورية من الدرجة الأولى.

كذلك ناشد الشباب بالمساهمة في عملية بناء السودان الجديد.

وقد وقعت الأطراف السودانية في الخرطوم رسمياً على الاتفاق الانتقالي، السبت، بحضور وفود دولية.

ووقع الاتفاق أحمد ربيع، ممثلاً لقوى الحرية والتغيير (المعارضة)، ومحمد حمدان دقلو (حميدتي) عن المجلس العسكري الانتقالي. وشهد على التوقيع رئيسا وزراء مصر ورئيس المفوضية الإفريقية.

وعلا التصفيق في الصالة التي تواجد فيها رؤساء دول وحكومات وشخصيات من دول عدة بعد التوقيع على الاتفاق الذي من شأنه أن يؤدي إلى حكم مدني في البلاد.

وعرض في بداية مراسم الحدث المسمى “فرح السودان” فيلم تسجيلي عن الثورة السودانية.

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