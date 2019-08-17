أمانة منطقة الرياض : ذبح 78226 ألف اضحية خلال أيام عيد الأضحى المبارك

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سجلت أعداد مذبوحات الأضاحي للعام الحالي 1440

78226 أضحية بزيادة بلغت 3% عن العام الماضي 1439 الذي سجل فيه ذبح 76016 اضحية، وسط انسابية ومرونة في تنظيم اعمال البرنامج الموسمي للأضاحي للعام 1440 هـ لعيد الأضحى المبارك الذي تشرف عليه وتنفذه أمانة منطقة الرياض.

وأعرب الدكتور فلاح بن عبدالله الدوسري المشرف العام على البرنامج الموسمي للأضاحي والمدير العام للإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة منطقة الرياض عن شكره لله عز وجل على ما تحقق من نجاح لأعمال البرنامج الموسمي ثم لسمو أمير منطقة الرياض ولسمو نائبه ولمعالي أمين منطقة الرياض وسعادة وكيل الخدمات عن الدعم الذي وجده البرنامج الذي يشارك في تنفيذه أكثر من أربعة آلاف شخص من مختلف إدارات أمانة منطقة الرياض حيث يمثل البرنامج أهمية بالغة في عيد الأضحى المبارك دعما لأنسنة العاصمة وتحقيق جودة الحياة لسكان العاصمة.

ومتطلبات ساكنيها على أكمل وجه.

وثمن المشرف العام على البرنامج الموسمي للأضاحي دور الأجهزة الأمنية والتنظيمية المشاركة في برنامج الأضحى من إدارات الأمانة والأجهزة الأمنية والمرورية، منوها بتعاون المواطن والمقيم في انجاح البرنامج الذي أعد لخدمتهم وتوفير أقصى درجات الراحة والتيسير فيما يخص إيجاد مواقع بيع مؤقته للأضاحي موزعة جغرافيا على أنحاء المدينة وكذلك مسالخ متنقلة بالقرب من اسواق البيع إضافة إلى السماح لأكثر من 300 مطبخ للذبح خلال أيام العيد المبارك.

واشار المشرف العام على البرنامج الموسمي للأضاحي انه تم ذبح 78226 أضحية للعام 1440 بزيادة بلغت 3% عن العام الماضي 1439 الذي سجل فيه ذبح 76016 اضحية، وبلغت اعداد الاتلافات الجزئية 3183 فيما سجلت اعداد الاتلافات الكلية 111 ذبيحة.

وقال الدكتور الدوسري أن التنظيم والعمل بخطط البرنامج ساهمت بفضل الله عز وجل في سهولة الوصول والاستفادة من خدمات البرنامج التي منها المسالخ النظامية البالغ عددها ستة مسالخ هي “مسلخ الرياض الآلي, ومسلخ العزيزية، ومسلخ حي السعادة، ومسلخ غرب الرياض، ومسلخ شمال الرياض، ومسلخ المونسية، إضافة إلى خمسة مسالخ متنقلة تم توزيعها على أنحاء المدينة وتحديدا بجانب عدد من المواقع المؤقتة لبيع الأضاحي مزودة بخيام كبيرة ومكيفة مجاورة للمسالخ النظامية والمتنقلة للمستفيدين من ذبح أضاحيهم أثناء فترة الانتظار، كذلك تم توفير مداخل مخصصة وكبائن استقبال لكبار السن والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة عند المسالخ لتوفير أقصى الخدمات لهم بكل يسر وراحة.

وأبان المشرف العام على البرنامج الموسمي للأضاحي إلى تنفيذ برنامج صحي بيئي وإزالة وتنظيف لجميع مواقع البرنامج وخاصة مواقع البيع المؤقتة والمسالخ المتنقلة عبر فرق ميدانية للإزالة والتنظيف وعمليات الرش، حيث تأتي تلك الأعمال ضمن خطة البرنامج الموسمي للأضاحي وأعمال الإصحاح البيئي.