الجبير: واثقون أن الاتفاق سيرسم مستقبلا مشرقا للشعب السوداني

المناطق - وكالات

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، السبت، تعليقا عن الاتفاق الانتقالي الذي وقعته الأطراف السودانية رسميا “إننا واثقون أن الاتفاق سيرسم مستقبلا مشرقا للشعب السوداني”.

وأضاف الجبير خلال مؤتمر صحفي مشترك في أعقاب التوقيع على الاتفاق الانتقالي، أن المملكة العربية السعودية بذلت كل الجهود للمساهمة في تحقيق تطلعات الشعب السوداني والتوصل للاتفاق.

وأردف الجبير قائلا “نؤمن بضرورة الحفاظ على استقرار السودان وحمايته من أي تدخلات خارجية”، مشيرا إلى أن التدخلات الخارجية كانت ستؤدي لفوضى عارمة في أوساط الشعب السوداني.

من جانبه أعرب المبعوث الأفريقي محمد الحسن ولد لبات عن تقديره لدور السعودية في تسهيل التوصل للاتفاق في السودان، متمنيا أن تواصل السعودية مساعي حشد الدعم للسودان.

ووقعت الأطراف السودانية في الخرطوم رسمياً على الاتفاق الانتقالي، السبت، بحضور وفود دولية.

ووقع الاتفاق أحمد ربيع، ممثلاً لقوى الحرية والتغيير (المعارضة)، ومحمد حمدان دقلو (حميدتي) عن المجلس العسكري الانتقالي. وشهد على التوقيع رئيسا وزراء مصر ورئيس المفوضية الإفريقية.

وعلا التصفيق في الصالة التي تواجد فيها رؤساء دول وحكومات وشخصيات من دول عدة بعد التوقيع على الاتفاق الذي من شأنه أن يؤدي إلى حكم مدني في البلاد.

وعرض في بداية مراسم الحدث المسمى “فرح السودان” فيلم تسجيلي عن الثورة السودانية.