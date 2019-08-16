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أمير منطقة جازان يعزي الحكير بوفاة حرمه

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أمير منطقة جازان يعزي الحكير بوفاة حرمه

أمير منطقة جازان يعزي الحكير بوفاة حرمه
http://almnatiq.net/?p=763594
جازان - فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، تعازيه و مواساته الى عبدالمحسن الحكير ثفي وفاة حرمه موضي بنت محمد الحكير  -رحمها الله – والتي توفيت اثر مرض الم بها مؤخرا.

وأعرب سمو أمير منطقة جازان ، عن خالص تعازيه ومواساته لرجل الاعمال عبدالمحسن الحكير أبنائه  ولكافة أسرة وذوي الفقيده ، سائلاُ الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويها وأفراد أسرتها كافة الصبر و السلوان .
من جهته عبدالمحسن الحكير وأبنائه عن خالص شكرهم وتقديره لسمو أمير المنطقة ، على مواساته لهم ومشاركته في مصابهم ، سائلين الله أن يديم على سموه الصحة و العافية وأن لا يريه مكروه .

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