أنظـار العـالم تتجه نحـو “سوبر جلوب” في السعـودية

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تتجـه أنظـار العالم و محبي كرة اليد على السابع و العشرون من شهر أغسطس الجاري نحو صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام والتي تحتضن بطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب” للمرة الأولى بعد فوز الملف السعودي بالاستضافة لمدة أربع سنوات عقب منافسة كبيرة مع 6 دول، حيث ساهم نجاح استضافة السعودية للبطولات العالمية خلال السنوات القليلة الماضية في ثقة الاتحاد الدولي لكرة اليد والدول الأعضاء في التصويت للملف السعودي .

ويتأهل للبطلة أبطال قارات العالم وهي : “بطل دوري أبطال أوروبا , بطل دوري أبطال آسيا , بطل دوري أبطال افريقيا , بطل بطولة أندية أمريكا الجنوبية والوسطى , بطل بطولة أندية أمريكا الشمالية والكاريبي, بطل بطولة أندية أوقيانوسيا” بالإضافة لفريق البلد المستضيف وحامل لقب النسخة الماضية من ذات البطولة، فيما يتم ترشيح فريقين أثنين يختارهما الاتحاد الدولي لكرة اليد إذ يشارك في النسخة الحالية التي تنطلق في أواخر أغسطس 10 أندية وهي المرة الأولى التي يشارك فيها هذا العدد من الأندية منذ انطلاق البطولة في العام 97م .

ويشارك في البطولة 10 أندية يتقدمهم فريق برشلونة الإسباني حامل لقب النسخة الماضية 2017-2018 و يتواجد بجانبه كلاً من : الوحدة السعودي “فريق البلد المستضيف” , فاردار المقدوني “بطل قارة أوربا” , الدحيل القطري “بطل قارة آسيا” , الزمالك المصري “بطل قارة أفريقيا” , تاوباتي البرازيلي “بطل أندية أمريكا الجنوبية

والوسطى” , نيويورك سيتي “بطل أندية أمريكا الشمالية والكاريبي”, جامعة سيدني الأسترالي “بطل بطولة أندية أوقيانوسيا”, مضر السعودي “مرشح الاتحاد الدولي لكرة اليد 1” , كيل الألماني “مرشح الاتحاد الدولي لكرة اليد 2” .

ويمثل “السعودية” في سوبر جلوب نادي الوحدة الذي سيطر على بطولات الاتحاد السعودي لكرة اليد في موسم 2018-2019 و صعد للمنصة الذهبية ثلاث مراتب و توج بـ “الدوري , الكأس , و النخبة” , و برزت يد الوحدة منذ العام 2000م بعد تحقيق لقب الدوري الممتاز بوجود نجوم اللعبة في ذاك الوقت يتقدمهم محمد القرشي و تركي البيض و أدهم خيمي قبل ان يغيب الفريق بعد رحيل ذلك الجيل و يعود في 2003 ويحقق كأس الاتحاد و هو اللقب الذي حققه في العام 2005 مجدداً .

وغابت يد الوحدة بعدها حتى العام 2010، ليعود و يحقق لقب الدوري الغائب عن خزينة النادي لأكثر من 10 مواسم ليعود الوحدة مرة و يغيب أبناء مكة عن منصات التتويج إلا أن عودة أبناء اللعبة في موسم 2018/2019 للعبة أعاد الوحدة للمنصة الذهبية من جديد.

وفي المقابل فقد حظي “نادي مضر” بثقة الاتحاد الدولي لكرة اليد الذي منحه المشاركة كـ “مرشح” إذ لا تعتبر هذه البطولة غريبة على “مضر” الذي شارك فيها في النسخة السادسة 2012م كممثل لقارة آسيا بعد تحقيقه اللقب في البطولة الآسيوية التي أقيمت في الدمام ليكون أول فريق سعودي يشارك في بطولة “سوبر جلوب” إذ أطلقت عليه الجماهير لقب “العالمي” .

و لامس مضر الذهب لأول مرة على مستوى الفريق الأول في موسم 2008م عندما حقق بطولة النخبة وهي أول بطولة يحققها في تاريخ النادي على مستوى فريق كرة اليد و هي الانطلاقة الحقيقية للفريق الذي تسلم شارته قائده الحالي حسن الجنبي بصحبة رفيق دربه أحمد العلي و أبناء أبو الرحى و آل عبدرب النبي حيث حقق بطولة الدوري لموسمين على التوالي 2009-2010م فيما حقق النخبة في موسم 2010م و2012م و2018، و يملك في سجله الذهبي بطولة كأس واحدة 2014م بجانب بطولة آسيا 2011م.

انطلقت بطولة العالم للأندية “سوبر جلوب” في العام 97م عندما استضافتها “أستراليـا” بمشاركة 8 أندية من كل قارات العالم و حقق لقبهـا فريق ” كانتابريا سانتاندير” الإسباني اذ أعتمد الاتحاد الدولي رسمياً إقامة البطولة كل 5 سنوات حيث نظمت الدوحة البطولة في عام 2002م و لم يشارك فيها سوى 5 أندية و حقق المركز الأول فيهـا نادي السد القطري قبل أن تنتقل البطولة للعاصمة المصرية “القاهرة” في يونيو 2007 و حقق حينها اللقب ريال سيوداد الإسباني.

و بعد ختام البطولة في جمهورية مصر العربية قرر الاتحاد الدولي لكرة اليد إقامة البطولة كل سنة على أن يتم التصويت على ملف التنظيم من قبل أعضاء الجمعية العمومية في الاتحاد الدولي و تستقر البطولة في ملف البلد الفائز بالتصويت لمدة 4 سنوات متتالية وهذا ما أعاد البطولة من جديد لقطر التي استضافتها منذ 2010م وحتى 2018م و حمل اللقب في تلك البطولات على التوالي : ريال سيوداد الإسباني , كيل الألماني , أتلتيكو مدريد الإسباني ” ريال سيوداد سابقاً” , برشلونة الإسباني “نسختين على التوالي” , فوخس بيرلين الالماني “لقبين على التوالي” , برشلونة الإسباني “لقبين على التوالي”.

و في السابع و العشرون من شهر نوفمبر 2018 أعلن عن فوز المملكة العربية السعودية بحق استضافة بطولة العالم للأندية لكرة اليد «سوبر غلوب» لمدة أربعة أعوام “2019-2020-2021-2022” بعدما جرت مراسم توقيع الاستضافة بين الأستاذ محمد المنيع رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد و والسيد جويل ديلبلانك النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بحضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

سيطرة إسبـانية على ألقاب الـ “سوبر جلوب”

وتعتبر كل الأندية المشاركة في بطولة “سوبر جلوب” هي الأقوى على مستوى قارات العالم, إلا أن حامل اللقب لأربع مرات “برشلونة الإسباني” يعد واحداً من الفرق المرشحة دائماً لنيل اللقب إذ يملك في رصيده أكثر من 154 بطولة لمختلف البطولات الإسبانية، و على مستوى قارة أوروبا و غيـرها بالإضافة لوجود لاعبين محترفين من المستوى الأولى، فيما يملك بطل النسخة الخامسة “كيل الألماني نفس الحظوظ رغم وجوده كمرشح من الاتحاد الدولي في النسخة التي تستضفها السعودية 2019م، إلا أن خزائن النادي التي يوجد فيها أكثر من 50 لقباً تجعله أحد أقوى المنافسين للفريق برشلونة الإسباني بجانب بطل أوروبا “فاردار المقدوني” الذي أقصى برشلونه في نصف نهاية بطولة أوروبا للأندية و قد يبحث الإسباني عن الثأر من منافسهم الحقيقي من جديد.