احدث الأخبار

نقابات محامين تركية تعتزم مقاطعة حفل بالقصر الرئاسي
أبرز المواد
 سلطات غرينلاند رداً على ترمب: الجزيرة ليست للبيع
أبرز المواد
 القيادة توجه برقية شكر لوزير الداخلية بمناسبة تهنئته بعيد الأضحى المبارك وبنجاح موسم حج هذا العام
أبرز المواد
 سوق عكاظ .. يَسرُد قصص تاريخ العُظماء العرب وأمجادهم قديماً ويستذكره في الحاضر الأوفياء
أبرز المواد
 أنظـار العـالم تتجه نحـو “سوبر جلوب” في السعـودية
أبرز المواد
 مملكة البحرين تدين الاعتداء على حقل الشيبة البترولي
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يعزي الحكير بوفاة حرمه
منطقة جازان
 “هيئة الترفيه” تطلق بوابة إلكترونية لتلقي طلبات الراغبين بالمشاركة في “موسم الرياض “
أبرز المواد
 الجبير: واثقون أن الاتفاق سيرسم مستقبلا مشرقا للشعب السوداني
أبرز المواد
 وزير النقل يقف على مغادرة أول رحلة للحجاج عبر مبادرة “إياب”
أبرز المواد
 أمانة منطقة الرياض : ذبح 78226 ألف اضحية خلال أيام عيد الأضحى المبارك
منطقة الرياض
 البرهان: الثورة السودانية حققت أهدافها بجهد الشعب
أبرز المواد
نقابات محامين تركية تعتزم مقاطعة حفل بالقصر الرئاسي

نقابات محامين تركية تعتزم مقاطعة حفل بالقصر الرئاسي

أبرز المواد
سلطات غرينلاند رداً على ترمب: الجزيرة ليست للبيع

سلطات غرينلاند رداً على ترمب: الجزيرة ليست للبيع

أبرز المواد
القيادة توجه برقية شكر لوزير الداخلية بمناسبة تهنئته بعيد الأضحى المبارك وبنجاح موسم حج هذا العام

القيادة توجه برقية شكر لوزير الداخلية بمناسبة تهنئته بعيد الأضحى المبارك وبنجاح موسم حج هذا العام

أبرز المواد
سوق عكاظ .. يَسرُد قصص تاريخ العُظماء العرب وأمجادهم قديماً ويستذكره في الحاضر الأوفياء

سوق عكاظ .. يَسرُد قصص تاريخ العُظماء العرب وأمجادهم قديماً ويستذكره في الحاضر الأوفياء

أبرز المواد

نقابات محامين تركية تعتزم مقاطعة حفل بالقصر الرئاسي

نقابات محامين تركية تعتزم مقاطعة حفل بالقصر الرئاسي
http://almnatiq.net/?p=763612
المناطق_متابعات

ذكر العديد من نقابات المحامين التركية أنها سوف تقاطع مراسم تقام الشهر المقبل في القصر الرئاسي في أنقرة، حيث انتقدت غياب الاستقلال القضائي في البلاد.

ورفضت نقابة المحامين بأنقرة اليوم السبت دعوة من محكمة الاستئناف العليا لحضور مراسم تحتفي ببدء العام القضائي في الثاني من أيلول/سبتمبر.

وجاء الرفض الأول أمس الأول الخميس من جانب نقابة المحامين في إزمير، ومن حينها انضمت عشر نقابات أخرى للمقاطعة.

وقال حزب الشعب الجمهوري ، وهو حزب المعارضة الرئيسي، في البلاد ، اليوم السبت، إن نقابات محامين في 16 مقاطعة في البلاد انضمت إلى المقاطعة. وأضاف أن عقد المراسم في مكان للسلطة التنفيذية ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات.

وأضاف الحزب أن النقابات الـ 16 تمثل نحو 75% من جميع المحامين المسجلين في تركيا.

لكن جمعية المحامين التركية ، وهي هيئة شاملة تشرف على الهيئات الإقليمية، إن رئيسها ، متين فايز أوغلو، سيشارك في ذلك الحدث، حسب وكالة الأناضول الرسمية للأنباء.

وجاء في بيان نقابة إزمير الموجه لرئيس المحكمة: “من المحتمل أن تتحدث في الخطاب الذي ستلقيه هناك عن استقلال القضاء وحياديته.. ورغم أنك تعلم أن الآلاف من الأشخاص الذين يكافحون من أجل الحقوق قابعون في السجون، سوف تتحدث عن الحريات الشخصية والسلامة وحرية التعبير والحق في محاكمات عادلة وحرية الصحافة “.

وهناك محامون وقضاة بين الآلاف ممن عُزلوا من مناصبهم أو اعتقلوا بموجب حالة الطوارئ في تركيا التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة في .2016

وجاء في البيان: “سوف تؤكد مرارا وتكرارا على أنك لا تتلقى الأوامر أو التعليمات من أحد، وأن لا شيء يعلو على القانون.. ولكن أين ستقول هذا؟ في ساحة القصر حيث يعيش الرئيس التنفيذي”.

ولدى رجب طيب أردوغان، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي العام الماضي، صلاحيات كاسحة، تشمل نفوذا أكبر على القضاء. ويمكنه اختيار أعضاء مجلس القضاة والمدعين المسؤول عن تعيين القضاة والمدعين.

روابط ذات صلة

سلطات غرينلاند رداً على ترمب: الجزيرة ليست للبيع

سلطات غرينلاند رداً على ترمب: الجزيرة ليست للبيع
القيادة توجه برقية شكر لوزير الداخلية بمناسبة تهنئته بعيد الأضحى المبارك وبنجاح موسم حج هذا العام

القيادة توجه برقية شكر لوزير الداخلية بمناسبة تهنئته بعيد الأضحى المبارك وبنجاح موسم حج هذا العام
سوق عكاظ .. يَسرُد قصص تاريخ العُظماء العرب وأمجادهم قديماً ويستذكره في الحاضر الأوفياء

سوق عكاظ .. يَسرُد قصص تاريخ العُظماء العرب وأمجادهم قديماً ويستذكره في الحاضر الأوفياء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*