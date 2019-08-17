احدث الأخبار

شاهد..الفلكي أبو شرعان يؤكد دخول نجم سهيل ويبشر بموسم ماطر مبكر بإذن الله
أبرز المواد
 500 جولة تفتيشية ل«صحة المدينة» على مواقع الإعاشة لضيوف الرحمن
أبرز المواد
 وظائف نسائية بالمدارس الحكومية في عدة مدن
أبرز المواد
 ريال مدريد يفتتح مشواره في «الليجا» بالفوز على سيلتا فيجو بثلاثية
أبرز المواد
 سبقه تلميح قطري باستهداف حقل الشيبة النفطي..هل انطلقت الطائرات المسيرة من قطر؟
أبرز المواد
 جامعة المؤسس ضمن قائمة أفضل 150 جامعة عالمياً وثلاث جامعات سعودية في صدارة الترتيب العربي
أبرز المواد
 29 مليون برميل يوميا الطلب على النفط العام المقبل
أبرز المواد
 اول تعليق من البحرين بشأن الاعتداء الإرهابي الحوثي على حقل الشيبة البترولي
أبرز المواد
 5 فوائد رائعة لشرب الشاي “يوميا”
أبرز المواد
 بعد يومين من اختفائه من أحد المساجد في الرياض .. العثور على الشاب فهد الدوسري
أبرز المواد
 ١٠ شعراء وشاعرات بانتظار التأهل للمرحلة النهائية في مسابقة شاعر عكاظ
أبرز المواد
 نقابات محامين تركية تعتزم مقاطعة حفل بالقصر الرئاسي
أبرز المواد
شاهد..الفلكي أبو شرعان يؤكد دخول نجم سهيل ويبشر بموسم ماطر مبكر بإذن الله

شاهد..الفلكي أبو شرعان يؤكد دخول نجم سهيل ويبشر بموسم ماطر مبكر بإذن الله

أبرز المواد
500 جولة تفتيشية ل«صحة المدينة» على مواقع الإعاشة لضيوف الرحمن

500 جولة تفتيشية ل«صحة المدينة» على مواقع الإعاشة لضيوف الرحمن

أبرز المواد
وظائف نسائية بالمدارس الحكومية في عدة مدن

وظائف نسائية بالمدارس الحكومية في عدة مدن

أبرز المواد
ريال مدريد يفتتح مشواره في «الليجا» بالفوز على سيلتا فيجو بثلاثية

ريال مدريد يفتتح مشواره في «الليجا» بالفوز على سيلتا فيجو بثلاثية

أبرز المواد

سبقه تلميح قطري باستهداف حقل الشيبة النفطي..هل انطلقت الطائرات المسيرة من قطر؟

سبقه تلميح قطري باستهداف حقل الشيبة النفطي..هل انطلقت الطائرات المسيرة من قطر؟
http://almnatiq.net/?p=763614
المناطق-الرياض

قبل أيام كتب مغرد قطري تغريدة على موقع تويتر ألمح فيها إلى قرب استهداف حقل الشيبة النفطي السعودي الواقع في الربع الخالي.
وهذا التلميح أصبح تهديداً حقيقياً اليوم بعد إعلان معالي وزير الطاقة الاستاذ خالد الفالح تعرض الحقل الكبير لاستهداف من قبل طائرات مسيرة بدون طيار كانت تحمل عبوات ناسفة، وهو الهجوم الذي لم ينتج عنه أي تلفيات ولم يؤثر على سير العمل في الحقل.
وكان مغرد قطري من الذباب الالكتروني القطري وربما يكون من الاستخبارات القطرية كتب قبل 7 أيام تغريدة قال فيها: ” اليوم #عدن و غداً #حقلالشيبه في الربع الخالي ، و #رقاصهالجنادريه مفهيه من عرضه لا عرضه”.
وهذا التهديد الذي تم اليوم بقصف حقل الشيبة يؤكد استمرار النظام القطري في دعم الإرهاب ويطرح تساؤلاً هل انطلقت الطائرات المسيرة من قطر؟ .

روابط ذات صلة

شاهد..الفلكي أبو شرعان يؤكد دخول نجم سهيل ويبشر بموسم ماطر مبكر بإذن الله

شاهد..الفلكي أبو شرعان يؤكد دخول نجم سهيل ويبشر بموسم ماطر مبكر بإذن الله
500 جولة تفتيشية ل«صحة المدينة» على مواقع الإعاشة لضيوف الرحمن

500 جولة تفتيشية ل«صحة المدينة» على مواقع الإعاشة لضيوف الرحمن
وظائف نسائية بالمدارس الحكومية في عدة مدن

وظائف نسائية بالمدارس الحكومية في عدة مدن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*