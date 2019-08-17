ريال مدريد يفتتح مشواره في «الليجا» بالفوز على سيلتا فيجو بثلاثية

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افتتح ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني لكرة القدم، بالفوز على مضيفه سيلتا فيجو، بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، بملعب «بالايدوس»، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وسجل الأهداف لريال مدريد كريم بنزيما في الدقيقة 12، وتوني كروس في الدقيقة 61، ولوكاس فاسكيز في الدقيقة 80، بينما سجل لوسادا هدف سيلتا الوحيد في الدقيقة 91، وتعرض لوكا موردريتش لاعب خط وسط ريال مدريد للطرد في الدقيقة 56، إثر تدخله العنيف على دينيس سواريز لاعب سيلتا فيجو.

وحصد الميرنجي أول ثلاث نقاط له في الليجا، بينما أصبح سيلتا فيجو بدون أي رصيد من النقاط، وكان برشلونة حامل اللقب قد تعرض للخسارة أمس من اتليتك بلباو بهدف نظيف.