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مدينة الحجاج بأبو عجرم تودع ضيوف الرحمن بالكتب والهدايا
http://almnatiq.net/?p=763616
المناطق_الجوف

ودعت مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم في منطقة الجوف اليوم، أولى قوافل حجاج بيت الله الحرام القادمين من المدينة المنورة، البالغ عددهم 1257 حاجاً مستقلين 57 حافلة متوجهين إلى منفذ جديدة عرعر ومن ثم لبلادهم بعد أن أدوا مناسكهم بأجواء روحانية وفق منظومة من الخدمات الحكومية والجهود الأمنية.

وقُدم للحجاج الخدمات اللازمة من الضيافة والرعاية الصحية وتوزيع الكتيبات الإرشادية والهدايا، إضافة إلى توجيههم إلى أماكن المبيت بمشاركة عدد من الأجهزة الحكومية الخدمية.

وقدم عدد من الحجاج شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمينحفظهما الله، مؤكدين أن خدمة ضيوف بيت الله الحرام شرف عظيم استحقته المملكة عن جدارة لما توفره من خدمات ودعم ورعاية منذ لحظة وصول الحجاج حتى عودتهم إلى أوطانهم سالمين بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

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