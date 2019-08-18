بيراميدز يواصل التفوق على الأهلي ويطيح به من كأس مصر

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واصل بيراميدز تفوقه على الأهلي في الفترة الأخيرة وأطاح به من كأس مصر لكرة القدم بعد أن هزمه 1-صفر في مباراة مؤجلة من دور الستة عشر يوم السبت، وسجل إيريك تراوري الهدف الوحيد في الدقيقة 55 بلمسة بسيطة من مدى قريب بعد تمريرة عرضية أمام المرمى من الأوغندي لومالا عبده الوافد الجديد.

وأنهى الأهلي اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع أيمن أشرف في الدقيقة 71 لحصوله على الإنذار الثاني بعد مخالفة ضد تراوري القادم من بوركينا فاسو، وتغلب بيراميدز على الأهلي للمرة الثالثة على التوالي بعد أن هزمه مرتين في الدوري الذي أحرز الأهلي لقبه في نهاية المطاف.

وبسبب الجدول المرتبك للمسابقات المحلية في مصر الناجم عن استضافة كأس الأمم الأفريقية في يونيو ويوليو، تعين على الأهلي وبيراميدز الانتظار لما يزيد على أربعة أشهر من أجل إقامة مباراتهما في دور الستة عشر التي كانت مقررة في أبريل، وبلغ الاتحاد السكندري وبتروجت الدور قبل النهائي بالفعل بينما يلتقي الزمالك مع مصر للمقاصة في دور الثمانية في وقت لاحق هذا الشهر.