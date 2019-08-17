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اول تعليق من البحرين بشأن الاعتداء الإرهابي الحوثي على حقل الشيبة البترولي

اول تعليق من البحرين بشأن الاعتداء الإرهابي الحوثي على حقل الشيبة البترولي
http://almnatiq.net/?p=763627
المناطق_متابعات

أدانت مملكة البحرين الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل ومصفاة الشيبة، واصفة هذا العمل الإرهابي بالجبان حيث يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويشكل خطرًا جسيمًا على إمدادات الطاقة للعالم أجمع.
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها, موقفها الراسخ والداعم لجهود المملكة, فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وحماية مصالحها، وتضامنها ووقوفها التام في جهودها الرامية للقضاء على هذه الأعمال الإرهابية المتكررة بشتى صورها وأشكالها، داعية إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة وصارمة لوقف هذه الأعمال والاعتداءات الإرهابية وكل من يدعمها ويمولها.

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