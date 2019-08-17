احدث الأخبار

شاهد..الفلكي أبو شرعان يؤكد دخول نجم سهيل ويبشر بموسم ماطر مبكر بإذن الله
أبرز المواد
 500 جولة تفتيشية ل«صحة المدينة» على مواقع الإعاشة لضيوف الرحمن
أبرز المواد
 وظائف نسائية بالمدارس الحكومية في عدة مدن
أبرز المواد
 ريال مدريد يفتتح مشواره في «الليجا» بالفوز على سيلتا فيجو بثلاثية
أبرز المواد
 سبقه تلميح قطري باستهداف حقل الشيبة النفطي..هل انطلقت الطائرات المسيرة من قطر؟
أبرز المواد
 جامعة المؤسس ضمن قائمة أفضل 150 جامعة عالمياً وثلاث جامعات سعودية في صدارة الترتيب العربي
أبرز المواد
 29 مليون برميل يوميا الطلب على النفط العام المقبل
أبرز المواد
 اول تعليق من البحرين بشأن الاعتداء الإرهابي الحوثي على حقل الشيبة البترولي
أبرز المواد
 5 فوائد رائعة لشرب الشاي “يوميا”
أبرز المواد
 بعد يومين من اختفائه من أحد المساجد في الرياض .. العثور على الشاب فهد الدوسري
أبرز المواد
 ١٠ شعراء وشاعرات بانتظار التأهل للمرحلة النهائية في مسابقة شاعر عكاظ
أبرز المواد
 نقابات محامين تركية تعتزم مقاطعة حفل بالقصر الرئاسي
أبرز المواد
شاهد..الفلكي أبو شرعان يؤكد دخول نجم سهيل ويبشر بموسم ماطر مبكر بإذن الله

شاهد..الفلكي أبو شرعان يؤكد دخول نجم سهيل ويبشر بموسم ماطر مبكر بإذن الله

أبرز المواد
500 جولة تفتيشية ل«صحة المدينة» على مواقع الإعاشة لضيوف الرحمن

500 جولة تفتيشية ل«صحة المدينة» على مواقع الإعاشة لضيوف الرحمن

أبرز المواد
وظائف نسائية بالمدارس الحكومية في عدة مدن

وظائف نسائية بالمدارس الحكومية في عدة مدن

أبرز المواد
ريال مدريد يفتتح مشواره في «الليجا» بالفوز على سيلتا فيجو بثلاثية

ريال مدريد يفتتح مشواره في «الليجا» بالفوز على سيلتا فيجو بثلاثية

أبرز المواد

جامعة المؤسس ضمن قائمة أفضل 150 جامعة عالمياً وثلاث جامعات سعودية في صدارة الترتيب العربي

جامعة المؤسس ضمن قائمة أفضل 150 جامعة عالمياً وثلاث جامعات سعودية في صدارة الترتيب العربي
http://almnatiq.net/?p=763633
المناطق_واس

احتلت ثلاث جامعات سعودية المراتب الأولى على مستوى الجامعات العربية، وذلك بحسب تصنيف شانغهاي الدولي ARWU لجامعات العالم، ودخلت جامعتين في قائمة أفضل 200 جامعة على مستوى العالم في التصنيف نفسه.
وتصدرت جامعة الملك عبدالعزيز قائمة الترتيب للجامعات العربية، ودخلت ضمن قائمة أفضل 150 جامعة على مستوى العالم.
وحققت جامعة الملك سعود المرتبة الثانية على المستوى العربي للجامعات، لتكون ضمن أفضل 200 جامعة على مستوى العالم، وتبعها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، فيما جاءت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المرتبة الخامسة عربياً.
وتفوقت الجامعات السعودية على عدد من الجامعات في عدد من الدول الأجنبية والعربية في التصنيف، من خلال الإنجازات العلمية والتعليمية والبحثية التي حققتها خلال الأعوام الماضية، والتقدم في مخرجاتها التعليمية، التي واكبت التطور العلمي والتقني، وذلك بدعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للتعليمين العام والعالي.
يذكر أن تصنيف شانغهاي العالمي للجامعات يعرف بالتصنيف الأكاديمي لجامعات العالم (ARWU) ويعد التصنيف الأكثر اعتماداً، ويقوم على معايير الأداء ويتعلق بالبحوث العلمية، ويركز على نجاح الخريجين إلى جودة مخرجات التعليم وحجم الدراسات والأبحاث المنشورة في مجلتي “ناتشر” و”ساينس” البريطانيتين، ونسبة الإشارة إلى تلك البحوث والجامعات في وسائل الإعلام والمجلات العلمية، ونسبة الإشارة إلى الباحثين في السنوات الخمس الأخيرة، إضافة إلى الأداء الأكاديمي في إطاره الشامل.

روابط ذات صلة

شاهد..الفلكي أبو شرعان يؤكد دخول نجم سهيل ويبشر بموسم ماطر مبكر بإذن الله

شاهد..الفلكي أبو شرعان يؤكد دخول نجم سهيل ويبشر بموسم ماطر مبكر بإذن الله
500 جولة تفتيشية ل«صحة المدينة» على مواقع الإعاشة لضيوف الرحمن

500 جولة تفتيشية ل«صحة المدينة» على مواقع الإعاشة لضيوف الرحمن
وظائف نسائية بالمدارس الحكومية في عدة مدن

وظائف نسائية بالمدارس الحكومية في عدة مدن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*