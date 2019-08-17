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وظائف نسائية بالمدارس الحكومية في عدة مدن

وظائف نسائية بالمدارس الحكومية في عدة مدن
http://almnatiq.net/?p=763636
المناطق_متابعات

أعلنت شركة البلاد للاستشارات والحلول توفر فرص وظيفية شاغرة للنساء، بمسمى (مقدمة خدمات) ضمن (مشروع تطوير برامج الطفولة المبكرة) في مدارس تعليم رياض الأطفال الحكومية في عدد من مدن ومحافظات المملكة، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:
– مقدمة خدمات.

أماكن العمل:
– في مدارس تعليم رياض الأطفال الحكومية في عدد من مدن ومحافظات المملكة.

المسؤول المباشر:
– قائدة/ وكيلة المدرسة (روضة، ابتدائية).

المسؤولة عن:
– الأطفال (الطالب، الطالبة).

المهام و الواجبات:
1- مرافقة الأطفال من وإلى بوابة المدرسة.
2- عدم السماح لأي (طفل، طالب، طالبة) بالخروج من المدرسة أثناء الدوام الرسمي إلا بإذن خطي من الإدارة.
3- مشاركة المناوبات في الحفاظ على أمن وسلامة (الطفل، الطالب، الطالبة) قبل وبعد الدوام الرسمي.
4- التعامل مع الأطفال حسب الأساليب التربوية لرياض الأطفال.
5- مرافقة الأطفال إلى دورات المياه وتقديم المساعدة عند اللزوم.
6- تهيئة الملعب الداخلي أو الخارجي قبل خروج الأطفال للعب وفق النظام المتبع في المدرسة.
7- القيام بدورها المحدد في خطة الإخلاء المدرسي في الحالات الطارئة.
8- التأكد من خلو المدرسة من جميع (الأطفال، الطلاب، الطالبات) في نهاية الدوام المدرسي.
9- القيام بأي مهام تكلف بها في مجال اختصاص عملها.

الشروط:
1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.
2- حاصلة على شهادة الثانوية العامة.
3- خلو المتقدمة من سوابق لدى الجهات الأمنية.
4- أن تكون لائقة طبياً.
5- القيام بمهام الوظيفة وفق شروطها وواجباتها.
6- اجتياز الكشف الطبي.
7- اجتياز المقابلة الشخصية.

المميزات:
1- راتب مجزي.
2- تأمين طبي.
3- إجازة مدفوعة الأجر.

طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي:
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لمزيد من المعلومات:
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