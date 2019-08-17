احدث الأخبار

500 جولة تفتيشية ل«صحة المدينة» على مواقع الإعاشة لضيوف الرحمن
أبرز المواد
 وظائف نسائية بالمدارس الحكومية في عدة مدن
أبرز المواد
 ريال مدريد يفتتح مشواره في «الليجا» بالفوز على سيلتا فيجو بثلاثية
أبرز المواد
 سبقه تلميح قطري باستهداف حقل الشيبة النفطي..هل انطلقت الطائرات المسيرة من قطر؟
أبرز المواد
 جامعة المؤسس ضمن قائمة أفضل 150 جامعة عالمياً وثلاث جامعات سعودية في صدارة الترتيب العربي
أبرز المواد
 29 مليون برميل يوميا الطلب على النفط العام المقبل
أبرز المواد
 اول تعليق من البحرين بشأن الاعتداء الإرهابي الحوثي على حقل الشيبة البترولي
أبرز المواد
 5 فوائد رائعة لشرب الشاي “يوميا”
أبرز المواد
 بعد يومين من اختفائه من أحد المساجد في الرياض .. العثور على الشاب فهد الدوسري
أبرز المواد
 ١٠ شعراء وشاعرات بانتظار التأهل للمرحلة النهائية في مسابقة شاعر عكاظ
أبرز المواد
 نقابات محامين تركية تعتزم مقاطعة حفل بالقصر الرئاسي
أبرز المواد
 سلطات غرينلاند رداً على ترمب: الجزيرة ليست للبيع
أبرز المواد
500 جولة تفتيشية ل«صحة المدينة» على مواقع الإعاشة لضيوف الرحمن

500 جولة تفتيشية ل«صحة المدينة» على مواقع الإعاشة لضيوف الرحمن

أبرز المواد
وظائف نسائية بالمدارس الحكومية في عدة مدن

وظائف نسائية بالمدارس الحكومية في عدة مدن

أبرز المواد
ريال مدريد يفتتح مشواره في «الليجا» بالفوز على سيلتا فيجو بثلاثية

ريال مدريد يفتتح مشواره في «الليجا» بالفوز على سيلتا فيجو بثلاثية

أبرز المواد
سبقه تلميح قطري باستهداف حقل الشيبة النفطي..هل انطلقت الطائرات المسيرة من قطر؟

سبقه تلميح قطري باستهداف حقل الشيبة النفطي..هل انطلقت الطائرات المسيرة من قطر؟

أبرز المواد

500 جولة تفتيشية ل«صحة المدينة» على مواقع الإعاشة لضيوف الرحمن

500 جولة تفتيشية ل«صحة المدينة» على مواقع الإعاشة لضيوف الرحمن
http://almnatiq.net/?p=763638
المناطق_مكة

نفذت 11 فرقة ميدانية مشكلة من إدارة صحة البيئة والصحة المهنية بالصحة العامة بصحة منطقة المدينة المنورة خلال حج عام 1440هـ جولات تفتيشية مع الجهات ذات العلاقة على مساكن الحجاج ومطابخ الإعاشة والمطاعم داخل المدينة المنورة وعلى الطرق المحورية

ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل إدارة الصحة العامة للحفاظ على صحة ضيوف الرحمن الذين أدوا المناسك وقاموا بزيارة المسجد النبوي الشريف

وأوضح المساعد للصحة العامة بصحة منطقة المدينة المنورة الدكتور مهند بحلاق أن إجمالي الزيارات التي تم رصدها من بداية موسم الحج وحتى تاريخ 6 ذو الحجة 1440هـ قد بلغ 1355 زيارة

كما تم تنفيذ 514 جولة للمواقع التي تقدم خدمات الإعاشة لضيوف الرحمن وتم أيضًا الكشف على 2447 عامل إضافة للكشف على 464 محضر على خزانات المياه لقياس نسبة الكلور والتأكد من ملائمتها صحيًا للمقاييس المعتمدة

وتم الكشف صحيًا بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على أماكن إقامة الحجاج والمعتمرين بواقع 217 زيارة ميدانية؛ حيث قامت الفرق المختصة بجمع 4011 عينة لإخضاعها للفحص الجرثومي و576 عينة للفحص الكيميائي، أما على صعيد المزارع فقامت الفرق المختصة بزيارة 160 مزرعة للتأكد من صلاحية المياه المستخدمة في سقي المزروعات

روابط ذات صلة

وظائف نسائية بالمدارس الحكومية في عدة مدن

وظائف نسائية بالمدارس الحكومية في عدة مدن
ريال مدريد يفتتح مشواره في «الليجا» بالفوز على سيلتا فيجو بثلاثية

ريال مدريد يفتتح مشواره في «الليجا» بالفوز على سيلتا فيجو بثلاثية
سبقه تلميح قطري باستهداف حقل الشيبة النفطي..هل انطلقت الطائرات المسيرة من قطر؟

سبقه تلميح قطري باستهداف حقل الشيبة النفطي..هل انطلقت الطائرات المسيرة من قطر؟

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*