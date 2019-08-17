500 جولة تفتيشية ل«صحة المدينة» على مواقع الإعاشة لضيوف الرحمن

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نفذت 11 فرقة ميدانية مشكلة من إدارة صحة البيئة والصحة المهنية بالصحة العامة بصحة منطقة المدينة المنورة خلال حج عام 1440هـ جولات تفتيشية مع الجهات ذات العلاقة على مساكن الحجاج ومطابخ الإعاشة والمطاعم داخل المدينة المنورة وعلى الطرق المحورية

ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل إدارة الصحة العامة للحفاظ على صحة ضيوف الرحمن الذين أدوا المناسك وقاموا بزيارة المسجد النبوي الشريف

وأوضح المساعد للصحة العامة بصحة منطقة المدينة المنورة الدكتور مهند بحلاق أن إجمالي الزيارات التي تم رصدها من بداية موسم الحج وحتى تاريخ 6 ذو الحجة 1440هـ قد بلغ 1355 زيارة

كما تم تنفيذ 514 جولة للمواقع التي تقدم خدمات الإعاشة لضيوف الرحمن وتم أيضًا الكشف على 2447 عامل إضافة للكشف على 464 محضر على خزانات المياه لقياس نسبة الكلور والتأكد من ملائمتها صحيًا للمقاييس المعتمدة

وتم الكشف صحيًا بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على أماكن إقامة الحجاج والمعتمرين بواقع 217 زيارة ميدانية؛ حيث قامت الفرق المختصة بجمع 4011 عينة لإخضاعها للفحص الجرثومي و576 عينة للفحص الكيميائي، أما على صعيد المزارع فقامت الفرق المختصة بزيارة 160 مزرعة للتأكد من صلاحية المياه المستخدمة في سقي المزروعات