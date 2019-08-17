شاهد..الفلكي أبو شرعان يؤكد دخول نجم سهيل ويبشر بموسم ماطر مبكر بإذن الله

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مقطع قصير ووافي لكل من يرغب معرفة الأجواء الحالية والمقبلة مع دخول نجم سهيل والتوقعات حول الأجواء مع دخول موسم الوسم.

المقطع المصور الذي سجل للفلكي ” ملفي ابن شرعان العريمه الحربي” والشهير بـ”أبو شرعان” تحدث فيه عن طلوع نجم سهيل وعلاماته بشرح ممتع ومفهوم للجميع بشر فيه بموسم ماطر ومبكر بإذن الله تعالى.

واشتهر أبو شرعان بحسابه للنجوم ودخول الفصول وهو صاحب المقولة الشهيرة ” لاجا المرزم فوق سهيل، دلو برشا باول ليلة من ربيع واتلى ليلة من شتا” وهي الجملة التي تناقلتها وسائل التواصل العام الماضي والتي أكد فيها انتهاء فضل الشتاء ودخول فصل الربيع