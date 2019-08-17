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شاهد..الفلكي أبو شرعان يؤكد دخول نجم سهيل ويبشر بموسم ماطر مبكر بإذن الله

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شاهد..الفلكي أبو شرعان يؤكد دخول نجم سهيل ويبشر بموسم ماطر مبكر بإذن الله

شاهد..الفلكي أبو شرعان يؤكد دخول نجم سهيل ويبشر بموسم ماطر مبكر بإذن الله
http://almnatiq.net/?p=763646
المناطق_الرياض

مقطع قصير ووافي لكل من يرغب معرفة الأجواء الحالية والمقبلة مع دخول نجم سهيل والتوقعات حول الأجواء مع دخول موسم الوسم.
المقطع المصور الذي سجل للفلكي ” ملفي ابن شرعان العريمه الحربي” والشهير بـ”أبو شرعان” تحدث فيه عن طلوع نجم سهيل وعلاماته بشرح ممتع ومفهوم للجميع بشر فيه بموسم ماطر ومبكر بإذن الله تعالى.
واشتهر أبو شرعان بحسابه للنجوم ودخول الفصول وهو صاحب المقولة الشهيرة ” لاجا المرزم فوق سهيل، دلو برشا باول ليلة من ربيع واتلى ليلة من شتا” وهي الجملة التي تناقلتها وسائل التواصل العام الماضي والتي أكد فيها انتهاء فضل الشتاء ودخول فصل الربيع

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