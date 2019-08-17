غداً تعليم وادي الدواسر يفتتح برنامج تهيئة المعلمين الجديد

أوضح مدير تعليم وادي الدواسر أن الإدارة ستطلق صباح غداً الأحد ملتقي وبرنامج تهيئة المعلمين والمعلمات الجدد للعام الدراسي ١٤٤٠ /١٤٤١هـ، وذلك في بيت الطالب للمعلمين ومركز أجيال للمعلمات، الذي يستمر لمدة خمسة أيام.

وذكر الدكتور أحمد العُمري ؛ أن برنامج التهيئة يتضمن العديد من أوراق العمل في حقوق وواجبات المعلم، وفرص التطوير المهني والوظيفي، وأخلاقيات مهنة التدريس وفن التدريس، وتقويم المعلم الجديد وسنة التجربة، وعلاقة المعلم الجديد بالمجتمع المدرسي، إضافة لعرض العديد من النماذج الملهمة من الميدان، ولقاء مفتوح مع مدير التعليم، وبرنامج تدريبي يتناول الحقيبة التأسيسية للمعلم الجديد.

كما أشار المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ عايض مجلي إلى أهمية العناية بتأهيل المعلم والمعلمة وتطويره مهنياً لأداء مهمته كقائد للتحول والتغيير، لتحقيق رؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠ وبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠.

من جانبها أفادت المساعدة للشؤون التعليمية أ. أمل الغنام أن البرنامج يهدف لدعم المعلم والمعلمة الجديد ليتمكن من القيام بدوره بثقة في إطار من الوعي والفهم بطبيعة مسؤولياته وواجباته المهنية والتعليمية والاجتماعية والوطنية، مشيرة إلى أن إدارة تعليم وادي الدواسر تتبنى مبادرات لتعزيز ولاء المعلم لمهنته وانتمائه لمؤسسته التعليمية.