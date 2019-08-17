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النقابة العامة للسيارات تتبرأ من سائق ظهر بشكل مريب في أحد مقاطع الفيديو بمكة

النقابة العامة للسيارات تتبرأ من سائق ظهر بشكل مريب في أحد مقاطع الفيديو بمكة
http://almnatiq.net/?p=763657
المناطق_مكة

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه أحد سائقي الحافلات في حالة مريبة تشير إلى احتمالية تعاطيه نوع من أنواع المخدرات أثناء قيادته للحافلة في شوارع مكة المكرمة.

وعلقت النقابة العامة للسيارات على ذلك قائلة: “نود الإشارة إلى أن هذه الحافلة لا تمت بأي صلة لأي من أسطول حافلات شركات ومؤسسات النقل المنضوية تحت مظلة النقابة العامة للسيارات”.

وأكدت أن هناك إجراءات احترازية من قبل النقابة العامة للسيارات بالتعاون مع الجهات المختصة في اختبار السائقين سواء كانوا من خارج المملكة العربية السعودية أو من داخلها للتأكد بشكل مستمر على سلامة السائق وعدم تعاطيه لأي نوع من انواع المخدر إضافة إلى التأكد من أن السائق قد نال استحقاقه من الراحة الكافية خلال مناوبته في أداء عمله.

وهذه الخطوات الاحترازية التي يتم اتخاذها:

أولا – قبل موسم الحج:
– تكوين لجنة خاصة مكونة من النقابة العامة للسيارات ووزارة الحج والعمرة ووزارة العمل ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية لعمل إجراءات الاختبار على كل سائق يتقدم بطلب تأشيرة للعمل في المملكة العربية السعودية في موسم الحج وهذه الاجراءات تطبق ايضا على السائقين المتقدمين من داخل السعودية:

1 – التأكد من وجود ومصداقية شهادة كشف السموم الصادرة من احد الجهات الصحية المعتمدة بخلو تعاطي السائق على أي نوع من انواع المخدر.
2 – التأكد من صحة الكشف الطبي.

ثانيا – أثناء موسم الحج:
1 – يتم عمل جولات كشف السموم بالتعاون مع وزارة الصحة على سائقي الحافلات بشكل مستمر و على مدار الساعة في جميع مراكز التفويج ومراكز الاستقبال وفي كل من مدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة وكذلك داخل مواقع الشركات.
2 – لا يسمح لأي سائق العمل دون اخذ قسط من الراحة لمدة لا تقل عن 10 ساعات يوميا حيث ان النظام الالي يرفض ادراج اسمه لاي رحلة دون اخذ فترة الراحة الكافية المذكورة.

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