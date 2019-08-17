شاهد.. فيديو لسيارة تابعة لشركة دواجن محلية تنقل “لحوم الأضاحي” لأحد المطاعم يثير جدلا واسعا

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعمالة تابعة لإحدى شركات الدواجن المحلية ينقلون لحوما إلى أحد المطاعم في مكة المكرمة.

وقال أحد ناشري الفيديو: “بلاغ ضد سيارات خاصة بالدواجن تقوم بتهريب لحوم الأضاحي من المشاعر للمطاعم والمطابخ”.

ولم يتم التأكد حتى الآن من مصدر الفيديو وسبب نقل اللحوم.

وأثار الفيديو جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب مغردون بالتحقيق في الواقعة.

وتفاعلت أمانة العاصمة المقدسة مع الفيديو مؤكدة تسلم الشكوى وجار إحالة الطلب للجهة المختصة لاتخاذ اللازم .