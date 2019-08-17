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مع اقتراب عودة المعلمين والمعلمات للمدارس.. “العلاوة السنوية” يعود للظهور في “تويتر” للمرة الـ51

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مع اقتراب عودة المعلمين والمعلمات للمدارس.. “العلاوة السنوية” يعود للظهور في “تويتر” للمرة الـ51

مع اقتراب عودة المعلمين والمعلمات للمدارس.. “العلاوة السنوية” يعود للظهور في “تويتر” للمرة الـ51
http://almnatiq.net/?p=763663
المناطق_الرياض

عاد هاشتاق “العلاوة السنوية” للظهور مجددًا على موقع “تويتر”، مع اقتراب عودة المعلمين والمعلمات لمباشرة أعمالهم الأسبوع المقبل.

وتصدر الهاشتاق قائمة تريند -الأكثر تداولًا- في “تويتر” لليوم الـ51؛ حيث يطالب فيه المعلمون والمعلمات بتعديل اللائحة التعليمية الجديدة، وعدم ربط الرخصة بالعلاوة السنوية نهائيًا.

اعتبر مغردون، أنه يمكن تحقيق الهدف من الرخصة بطرق أخرى، فالعلاوة -برأيهم- حق لكل موظفي الدولة ولا يجوز استثناء المعلمين منها.

ومنذ إقرار وزارة التعليم، اللائحة التعليمية الجديدة وربط العلاوة السنوية برخصة المعلمين، لا زال يتصدر وسم #العلاوة_السنوية موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ويطالب المغردون بعدم ربط العلاوة برخصة المعلم، وأن اللائحة الجديدة للمعلمين فيها -بحسب رأيهم – انعدام للمساواة مع باقي موظفي الدولة، وقد تسبب المشكلات في ضمانات العدالة بين المعلمين.

جدير بالذكر أن “الخدمة المدنية” و”التعليم” قد أعلنتا إقرار لائحة الوظائف التعليمية قبل خمسين يومًا تقريبًا، وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا من جرّاء اللائحة بعد ربط العلاوة السنوية بالحصول على رخصة معلم.

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