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ترمب يخطط لإلغاء بعض المساعدات الخارجية

ترمب يخطط لإلغاء بعض المساعدات الخارجية
http://almnatiq.net/?p=763679
المناطق_وكالات

تتقدم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في غضون أيام بخطة لإلغاء بعض مدفوعات المساعدات الخارجية التي صرح بها الكونجرس، مما أدى إلى نزاع مع نواب المجلس، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج، وأكد مسؤول بارز في الإدارة أن ما يسمى بحزمة المساعدات الملغاة الإعلان عنها مطلع الأسبوع المقبل.

وكشف المسؤول في إدارة ترمب، الذي رفض الكشف عن اسمه لدى مناقشة خطط لم يعلن عنها بعد، أن بعض التمويلات الذي تم إلغاؤها تماما كانت مخصصة لمشاريع مثل تركيب ألواح طاقة شمسية في منطقة البحر الكاريبي وتوفير أماكن آمنة في أيرلندا للأشخاص المنزعجين من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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