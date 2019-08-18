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أوكرانيا.. مقتل 9 أشخاص في حريق بفندق بمدينة أوديسا

أوكرانيا.. مقتل 9 أشخاص في حريق بفندق بمدينة أوديسا
http://almnatiq.net/?p=763688
المناطق_وكالات

لقي 9 أشخاص حتفهم وجرح آخرون في حريق في فندق في مدينة أوديسا في أوكرانيا، حسبما أعلنت إدارة الطوارئ الأوكرانية. وأوضحت السلطات أن الحريق اندلع عند الساعة 01,30 (22,30 مساء الجمعة) في فندق “طوكيو ستار” ولم يتم إخماده إلا بعد ثلاث ساعات مع تدخل 65 من رجال الإطفاء و13 آلية. وفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث

وفي رسالة على صفحته على فيسبوك، دان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “الإهمال الجنائي”. من جهته، أمر رئيس الوزراء الأوكراني فولوديمير غرويسمان بإجراء “تفتيش واسع” للاطلاع على معايير السلام في الفنادق ومراكز العطلة الكبرى في البلاد. وتبعد مدينة أوديسا التي تقع على البحر الأسود حوالي 500 كيلومتر عن كييف جنوبا. وهي منتجع يجذب عددا كبيرا من السياح في الصيف

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