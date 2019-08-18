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الكويت وأفغانستان وجيبوتي يدينون الاعتداء على حقل الشيبة البترولي

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المناطق_الرياض

أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للإعتداء الذي تعرض له حقل الشيبة البترولي في المملكة .

وأوضح المصدر أن هذا العمل الذي يستهدف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية وإمدادات الطاقة العالمية يتطلب جهداً عالمياً لوقفه بما يجنب المنطقه أزمات وصراعات ومزيداً من التوتر، وأكد وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات لصيانة أمنها واستقرارها.

وفي السياق، أعربت جمهورية أفغانستان الإسلامية عن استنكارها الشديد للهجوم الإرهابي الذي وقع صباح اليوم في إحدى الوحدات بحقل الشيبة البترولي عبر الطائرات المسيرة المفخخة.

وأكدت أفغانستان عن إدانتها لكل الأعمال التخريبية والإرهابية، وتضامنها التام مع المملكة في الوقوف بحزم ضد ما يمس أمنها واستقرارها ويستهدف منشآتها الحيوية المدنية.

وأوضحت أن هذه الأعمال الإرهابية التخريبية ما هي إلا امتداد للاستهداف المتواصل لإمدادات الطاقة في العالم بشكل عام وفي المنطقة على وجه الخصوص، وهذه السلسلة المتواصلة من الاعتداءات الجبانة تتطلّب من المجتمع الدولي تكثيف جهوده لوقف ومنع هذه الاعتداءات على إمدادات الطاقة حفظاً للاقتصاد العالمي.

كما أعربت جمهورية جيبوتي عن إدانتها وبأشد العبارات للاعتداء السافر الذي تعرضت له إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي عن طريق طائرات مسيرة بدون طيار اليوم.

وقال معالي عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة إن جيبوتي تعد هذا الاعتداء استمراراً للتهديدات التي استهدفت إمداد البترول العالمي، وأكد السفير بامخرمة تضامن جمهورية جيبوتي المطلق مع المملكة العربية السعودية.

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