احدث الأخبار

برانكو يطالب لاعبي الأهلي بالتركيز ومضاعفة الجهود
أبرز المواد
 أوكرانيا.. مقتل 9 أشخاص في حريق بفندق بمدينة أوديسا
أبرز المواد
 المبعوث الإفريقي: نقدر دور السعودية في تسهيل التوصل للاتفاق بالسودان
أبرز المواد
 رئيس وزراء باكستان السابق يتعهد بتقديم إجابات للمحققين في صفقة قطر المشبوهة
أبرز المواد
 الكويت وأفغانستان وجيبوتي يدينون الاعتداء على حقل الشيبة البترولي
أبرز المواد
 ترمب يخطط لإلغاء بعض المساعدات الخارجية
أبرز المواد
 وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لحسين هتيلة
أبرز المواد
 تعليم الليث ” يطلق برنامج تهيئة المعلمين والمعلمات الجدد
أبرز المواد
 بعد قرار “آل الشيخ”.. عودة الإداريين والإداريات لضبط “ساعة التعليم”.. غداً
أبرز المواد
 بعد توقيع الاتفاق الانتقالى.. الولايات المتحدة تؤكد دعمها للسودان
أبرز المواد
 رسالة سرية قديمة لـ”صدام حسين” عقب لقاء جمعه بحافظ الأسد تفضح النظام السوري
أبرز المواد
 الإمارات تدين الاعتداء على حقل الشيبة السعودي.. وقرقاش يفضح الحوثيين
أبرز المواد
برانكو يطالب لاعبي الأهلي بالتركيز ومضاعفة الجهود

برانكو يطالب لاعبي الأهلي بالتركيز ومضاعفة الجهود

أبرز المواد
أوكرانيا.. مقتل 9 أشخاص في حريق بفندق بمدينة أوديسا

أوكرانيا.. مقتل 9 أشخاص في حريق بفندق بمدينة أوديسا

أبرز المواد
المبعوث الإفريقي: نقدر دور السعودية في تسهيل التوصل للاتفاق بالسودان

المبعوث الإفريقي: نقدر دور السعودية في تسهيل التوصل للاتفاق بالسودان

أبرز المواد
رئيس وزراء باكستان السابق يتعهد بتقديم إجابات للمحققين في صفقة قطر المشبوهة

رئيس وزراء باكستان السابق يتعهد بتقديم إجابات للمحققين في صفقة قطر المشبوهة

أبرز المواد

برانكو يطالب لاعبي الأهلي بالتركيز ومضاعفة الجهود

برانكو يطالب لاعبي الأهلي بالتركيز ومضاعفة الجهود
http://almnatiq.net/?p=763701

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السبت، تدريباته استعدادًا لمواجهة العدالة الخميس المقبل في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين، واستهل المدير الفني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش الحصة التدريبية باجتماع مع اللاعبين شدد من خلاله على أهمية المرحلة القادمة والتي تتطلب التركيز في كل مباراة بشكل منفصل للمنافسة بقوة محليًا، وأهمية تحقيق الفوز في مستهل المشوار المحلي.

وقام المدرب بشرح البرنامج اللياقي والتكتيكي الذي سيسير عليه الفريق خلال الأيام التي تسبق مواجهة العدالة.

روابط ذات صلة

أوكرانيا.. مقتل 9 أشخاص في حريق بفندق بمدينة أوديسا

أوكرانيا.. مقتل 9 أشخاص في حريق بفندق بمدينة أوديسا
المبعوث الإفريقي: نقدر دور السعودية في تسهيل التوصل للاتفاق بالسودان

المبعوث الإفريقي: نقدر دور السعودية في تسهيل التوصل للاتفاق بالسودان
رئيس وزراء باكستان السابق يتعهد بتقديم إجابات للمحققين في صفقة قطر المشبوهة

رئيس وزراء باكستان السابق يتعهد بتقديم إجابات للمحققين في صفقة قطر المشبوهة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*