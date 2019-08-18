برانكو يطالب لاعبي الأهلي بالتركيز ومضاعفة الجهود

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السبت، تدريباته استعدادًا لمواجهة العدالة الخميس المقبل في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين، واستهل المدير الفني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش الحصة التدريبية باجتماع مع اللاعبين شدد من خلاله على أهمية المرحلة القادمة والتي تتطلب التركيز في كل مباراة بشكل منفصل للمنافسة بقوة محليًا، وأهمية تحقيق الفوز في مستهل المشوار المحلي.

وقام المدرب بشرح البرنامج اللياقي والتكتيكي الذي سيسير عليه الفريق خلال الأيام التي تسبق مواجهة العدالة.