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ماذا يحدث في جسمك عند التوقف عن تناول الخبز؟

ماذا يحدث في جسمك عند التوقف عن تناول الخبز؟
http://almnatiq.net/?p=763705
المناطق_متابعات

نصح خبراء التغذيبة، بتناول الكربوهيدرات ومنها الخبز بشكل يومي، لأن إيقافها تمامًا يعني خسارة الجسم مصدرًا سريعًا للطاقة مما يجعله يشعر بالوهن والإرهاق، إلى جانب الميل للكسل وقلة الحركة.

ويُعاني من يقومون بالتخلي عن الكربوهيدرات في وجباتهم، من أعراض تشبه أعراض الإصابة بالإنفلونزا كالضعف الشديد والغثيان والنعاس، فضلًا عن إصابتهم بالإمساك لما تحتويه الكربوهيدرات من ألياف.

وتساعد الكربوهيدرات بحسب موقع “ويب طب” في رفع مستويات السيروتونين العصبي المنظم للمزاج، فالحالة المزاجية تتناسب طرديًا مع نسبته في الدماغ، مما يصيب من يتخلى عن الخبز بتقلبات مزاجية مجهولة السبب.

وينتج عن عدم تناول الخبز اللجوء إلى بدائل أخرى كالمكرونة والأرز والحلويات التي تصيب بالسمنة، أو البروتينات والدهون التي تزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب، حيث ينصح بتناول الخبز لكن بكميات قليلة وأن يكون مصنوعًا من الدقيق الأسمر.

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