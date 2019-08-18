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قتل أخته وفتح النار على المصلين.. معتدي مسجد أوسلو يعترف بجرائمه

قتل أخته وفتح النار على المصلين.. معتدي مسجد أوسلو يعترف بجرائمه

أبرز المواد

قتل أخته وفتح النار على المصلين.. معتدي مسجد أوسلو يعترف بجرائمه

قتل أخته وفتح النار على المصلين.. معتدي مسجد أوسلو يعترف بجرائمه
http://almnatiq.net/?p=763711
المناطق_متابعات

أعلنت الشرطة النرويجية يوم الجمعة، أن الشاب المتهم بقتل أخته غير الشقيقة وفتح النار على المصلين داخل مسجد “النور” بضواحي أوسلو مؤخرا، اعترف خلال استجوابه بارتكابه الجريمتين.

عملية الإقرار الرسمي
وأضافت الشرطة أن المتهم اعترف دون أن يدخل عملية الإقرار الرسمي وقال المسؤول في شرطة أوسلو بال فرديريك هيورت إن “المتهم فيليب مانهاوس اعترف بالوقائع لكنه لم يتخذ موقفا رسميا من الاتهامات خلال استجوابه”.

وأفادت الشرطة بأن لدى المتهم “وجهات نظر يمينية متطرفة” و”مواقف تشير إلى رهاب الأجانب”، وقد نفى الاتهامات الموجهة إليه في البداية.

أجهزة الاستخبارات النرويجية
وذكرت أجهزة الاستخبارات النرويجية، أنها تملك معلومات عن المتهم منذ حوالي السنة، وأنه “كان غامضا إلى حد ما ولم يكن في حال توحي بأنه على وشك القيام بعمل إرهابي”.

ومثل مانهاوس أمام محكمة في أوسلو الاثنين، وظهرت على وجهه كدمات وخدوش نتجت عن عراك مع المصلين في المسجد لدى تكتيفه حتى وصول الشرطة.

عملا إرهابيا
وأوقف الشاب النرويجي البالغ 21 عاما يوم الاثنين، للاشتباه بارتكابه “عملا إرهابيا” و”جريمة قتل”، وقد وثق بنفسه هذه الجرائم من خلال تصويرها بنفسه بواسطة كاميرا مثبتة على خوذته.

وقتل مانهاوس أخته يوهان زانغجيا إيهلي هانسن (17 عاما) قبل التوجه إلى مسجد “النور” في إحدى ضواحي أوسلو الراقية وإطلاق النار داخله حيث أصيب 3 مصلين إصابات طفيفة.

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