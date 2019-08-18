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ماني وفيرمينو ينقذان ليفربول رغم “كارثة” حارس المرمى

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ماني وفيرمينو ينقذان ليفربول رغم “كارثة” حارس المرمى

ماني وفيرمينو ينقذان ليفربول رغم “كارثة” حارس المرمى
http://almnatiq.net/?p=763737
المناطق - وكالات

سجل ساديو ماني وروبرتو فيرمينو هدفين رائعين، ليقودا ليفربول للفوز 2-1 خارج ملعبه على ساوثاهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس السبت.

وبدا ليفربول مجهدا في أول 30 دقيقة، بعد انتصاره بركلات الترجيح على تشيلسي في كأس السوبر الأوروبية في إسطنبول يوم الأربعاء الماضي، وصمد أمام موجات هجوم ساوثاهامبتون، قبل أن يضعه ماني في المقدمة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وهيأ مهاجم السنغال الكرة لنفسه عند حافة منطقة الجزاء ثم أطلق تسديدة رائعة في شباك أنغوس جان، حارس الفريق صاحب الأرض.

وهيمن أبطال أوروبا على الشوط الثاني وأضاع فريق المدرب يورغن كلوب عدة فرص، قبل أن يتلقى فيرمينو الكرة داخل منطقة الجزاء، وراوغ المدافع يانيك فسترغارد، ثم أطلق تسديدة منخفضة سكنت شباك جان في الدقيقة 71، حسبما ذكرت “رويترز”.

ونجح الفريق الزائر بالكاد في الصمود بالدقائق الأخيرة بعدما تسبب خطأ فادح من الحارس الاحتياطي أدريان، في إهداء هدف لأصحاب الأرض، إذ حاول الحارس الإسباني إبعاد الكرة بصورة سيئة لتصطدم بجسد المهاجم داني إينغس وتدخل المرمى.

وارتفع رصيد ليفربول إلى 6 نقاط من مباراتين بعد فوزه 4-1 على نوريتش سيتي في الجولة الافتتاحية الأسبوع الماضي.

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