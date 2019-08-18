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لمشي وركض أسهل.. علماء يبتكرون “الشورت الآلي”

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لمشي وركض أسهل.. علماء يبتكرون “الشورت الآلي”

لمشي وركض أسهل.. علماء يبتكرون “الشورت الآلي”
http://almnatiq.net/?p=763738
المناطق - وكالات

يسعى الكثير من الأشخاص لممارسة الأنشطة والمشي خلال حياتهم اليومية، إلا أن الشعور بالتعب قد يقف حائلا بينهم وبين تحقيق ذلك الهدف، الأمر الذي دفع علماء لابتكار “شورت” آلي، يسهّل المشي أو الركض على مرتديه.

ويزن هذا الشورت البيوميكانيكي 5 كيلوغرامات، وهو مزود ببطارية تحيط بالخصر، بينما يقع المحرك عند مستوى الكليتين ويشغّل أسلاكا تساعد في المجهود الذي تبذله الساقان.

ويرصد هذا الجهاز طريقة مشي الشخص، ويتكيّف معها، ويأمل مبتكروه في أن قد يصبح استخدامه رائجا في أوساط الجيش ومجال الطب.

ومن شأن هذا السروال القصير أن يساعد شخصا في صحة جيدة على تحسين أدائه، أو الحد من تعب الجندي الذي يتنقل بصعوبة بسبب المعدات التي يحملها، بحسب ما أوضح كونر والش، أحد الباحثين في معهد ” Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering ” التابع لجامعة هارفارد.

وأضاف: “أظن أننا تخطينا مرحلة مهمة بفضل هذا الجهاز نحو أجهزة قادرة على مساعدة الناس في نشاطاتهم اليومية بطرق مختلفة”، وفق ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.

ويستند هذا الابتكار التكنولوجي القائم على معادلة حسابية على 3 لواقط استشعار، وفي وسعه معرفة نوع النشاط الذي يقوم به مرتديه “في 99 بالمئة” من الحالات ليتكيف معه.

كما أن بطارية الشورت الآلي صالحة لمسافة 10 كيلومترات، مشيا أو ركضا، وسبق أن تم تجريبها في بيئات متعددة.

ويطمح الباحثون إلى توسيع نطاق استعمال هذا الشورت لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من شلل جزئي.

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