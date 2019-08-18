4 عوامل تحدد اتجاه الأسهم السعودية

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المناطق - الرياض

تراجعت الأسهم السعودية خلال تعاملاتها الأسبوعية قبل عيد الأضحى بنحو 1.3 في المائة، بعد أسبوع اتسم بالتذبذبات المرتفعة، لتستمر سلسلة الخسائر للمؤشر الرئيسي وللأسبوع الثالث على التوالي، حيث بلغت الخسائر نحو 483 نقطة بما يعادل 5.35 في المائة.
وبحسب تحليل “الاقتصادية” فإن تداولات الأسبوع المقبل قد تشهد عدة تحديات بشأن مصير اتجاه السوق، حيث إن هناك عدة عوامل من خلالها يحدد اتجاه الأسهم، حيث لا تزال الحرب التجارية بين واشنطن وبكين مستمرة ومن دون ملامح إيجابية في الأفق رغم تأكيد الرئيس الأمريكي ترمب أن الحرب ستكون قصيرة.
كذلك فإن انكماش الاقتصاد الألماني خلال الربع الحالي أحدث صدمة كبيرة في الأسواق العالمية، حيث ارتفعت أسعار السندات عالميا، وتسببت حينها في تراجع العوائد على سندات طويلة الأجل مقارنة بقصيرة الأجل، التي أعطت مخاوف من ركود اقتصادي مقبل.
ومن بين العوامل المؤثرة في اتجاه تداولات السوق أسعار النفط، التي تأثرت بالعوامل السابقة، حيث تتداول أسعار خام برنت عند مستويات متدنية، فهي تقترب من محو جميع مكاسبها خلال العام الحالي 2019 حيث تتداول عند مستوى 58.7 دولار للبرميل مقارنة بنحو 53.8 دولار للبرميل بنهاية عام 2018.

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