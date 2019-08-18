منفذ جديدة عرعر يودع طلائع الدفعة الأولى من الحجاج العراقيين المغادرين

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ودّع منفذ جديدة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية اليوم طلائع حجاج بيت الله الحرام الدفعه الأولى من المغادرين من الجنسية العراقية بعد أن منَّ الله عليهم بأداء مناسك الحج حيث كان في توديعهم مدير جوازات منطقة الحدود الشمالية والمشرف على أعمال الحج العميد ناصر بن عبدالعزيز الماضي.

وأوضحت جوازات المنطقة أنه تم تسهيل جميع إجراءات المغادرة للحجاج بكل يسر وسهولة وتم توزيع الحلوى عليهم ترحيبا بهم.

من جهتهم أعرب الحجاج المغادرين عن شكرهم وتقديرهم لحكومة المملكة العربيه السعودية ولقيادة الرشيدة – حفظها الله – على ما وجدوه من حفاوه وترحيب وعلى ماتوفره الحكومه من خدمات لضيوف الرحمن, داعين الله عز وجل أن يحفظ هذا البلد من كل مكروه وسوء.