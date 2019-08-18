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حرس الحدود يحبط محاولتين لتهريب أكثر من نصف طن حشيش

حرس الحدود يحبط محاولتين لتهريب أكثر من نصف طن حشيش
http://almnatiq.net/?p=763789
المناطق - الرياض

تمكن رجال حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة، خلال الفترة الماضية, من إحباط محاولتين لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر على قاربين في عرض البحر.
وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، أنه استمراراً لتنفيذ رجال حرس الحدود لمهامهم في رصد الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة، فقد تم رصد قاربين أثناء دخولها للبحر الإقليمي للمملكة قادمين من المياه اليمنية, مشيراً إلى أن القارب الأول خطط للوصول عبر مسؤوليات قطاع جدة، مما حتم التعامل معه بكل حزم وقوة حسب مقتضيات الموقف، وأسفر عن ذلك القبض على ثلاثة أشخاص من الجنسية اليمنية، وهم يحاولون تهريب حمولة تقدر بحوالي ٣٠٠ كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر.
وبين المقدم القريني أن القارب الثاني تم رصده بعد يومين من العملية الأولى حيث تم إحباط محاولة التهريب التي تقدر بأكثر من 200 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر والقبض على مهربيها، وهم أربعة أشخاص من الجنسية اليمنية كانوا قد استهدفوا حدود مسؤوليات قطاع القنفذة قادمين من المياه اليمنية، وفي حينه تمت المباشرة في استكمال كافة الإجراءات الأمنية مع الجهات الأمنية الأخرى.
وأكد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود مستمرون بعون الله وتوفيقه في التصدي لكافة محاولات التهريب عبر الحدود، وعازمون على حماية حدود الوطن من كل ما يستهدف أمنه واستقراره ومقدراته، وسيبقون السد المنيع لحمايته من هذه الآفة التي تستهدف النيل من أبنائه بالرغم من تكرار محاولات التهريب وتعدد أساليبه والله ولي التوفيق.

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