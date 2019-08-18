احدث الأخبار

غرفة الشرقية تستعد لإطلاق معرض وظائف 2019 في معارض الظهران خلال اكتوبر
أبرز المواد
 ملابس لا تراها كاميرات المراقبة في الشوارع
أبرز المواد
 اعتقال 13 من أنصار اليمين ومناهضين للفاشية في أوريجون الأمريكية
أبرز المواد
 أمير تبوك يكرم مساء غداً منسوبي القطاعات والأجهزة الحكومية التي شاركت في أعمال الحج لهذا العام
أبرز المواد
 رئيس مجلس الشورى يزور جمهورية الفلبين
أبرز المواد
 تطبيق قد ينقذ حياتك باستخدام ثلاث كلمات فقط
أبرز المواد
 حرس الحدود يحبط محاولتين لتهريب أكثر من نصف طن حشيش
أبرز المواد
 وزارة البيئة والمياه والزراعة تعتمد مشروع متنزه “حلي الوطني” بالقنفذة
أبرز المواد
 عانت من آلام بالمعدة.. والأطباء اكتشفوا المفاجأة الصاعقة
أبرز المواد
 استشهاد 3 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية شمال قطاع غزة
أبرز المواد
 ثغرة أمنية في “بلوتوث” تعرض ملايين الأجهزة للخطر
أبرز المواد
 “هدف”: برنامج “دعم التوظيف لرفع المهارات” يستهدف تدريب السعوديين
أبرز المواد
غرفة الشرقية تستعد لإطلاق معرض وظائف 2019 في معارض الظهران خلال اكتوبر

غرفة الشرقية تستعد لإطلاق معرض وظائف 2019 في معارض الظهران خلال اكتوبر

أبرز المواد
ملابس لا تراها كاميرات المراقبة في الشوارع

ملابس لا تراها كاميرات المراقبة في الشوارع

أبرز المواد
اعتقال 13 من أنصار اليمين ومناهضين للفاشية في أوريجون الأمريكية

اعتقال 13 من أنصار اليمين ومناهضين للفاشية في أوريجون الأمريكية

أبرز المواد
أمير تبوك يكرم مساء غداً منسوبي القطاعات والأجهزة الحكومية التي شاركت في أعمال الحج لهذا العام

أمير تبوك يكرم مساء غداً منسوبي القطاعات والأجهزة الحكومية التي شاركت في أعمال الحج لهذا العام

أبرز المواد

رئيس مجلس الشورى يزور جمهورية الفلبين

رئيس مجلس الشورى يزور جمهورية الفلبين
http://almnatiq.net/?p=763791
المناطق - الرياض

‎يبدأ رئيس مجلـس الشورى الشيـخ الدكتــور عبد الله بن محمد بــن إبــراهيم آل الشيخ اليوم، زيارة رسمية إلى جمهورية الفلبين على رأس وفد من مجلس الشورى تلبية لدعوة تلقاها من معالي رئيس مجلس النواب الفلبيني.
‎وسيلتقي معالي رئيس مجلس الشورى خلال الزيارة عدداً من كبار المسؤولين في جمهورية الفلبين، كما سيعقد جلسة مباحثات مشتركة مع معالي رئيس مجلس النواب الفلبيني آلان بيتر كاييتانو.
‎وأكد معالي رئيس مجلس الشورى في تصريح صحفي بهذه المناسبة أن الزيارة تأتي في سياق حرص المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وفخامة الرئيس الفلبيني رودريغو روا دوتيرتي على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ودفعها نحو آفاق أوسع وأرحب بما يخدم المصالح المشتركة، ويعمل على توطيد علاقات البلدين التي تمتد لأكثر من خمسين عاماً مضت.
‎ولفت الدكتور آل شيخ النظر إلى أهمية الزيارات المتبادلة سواءً على مستوى قيادتي البلدين أو مسؤوليهما، منوهاً في هذا الصدد بالاجتماع الذي جمع بين خادم الحرمين الشريفين والرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي عام 2018 م، وما شهدته تلك الزيارة من توقيع عدد من الاتفاقيات والبرامج ومذكرات التفاهم، في عدد من المجالات السياسية والعمالية والدبلوماسية بين حكومتي البلدين.
‎وأشار معاليه في هذا الصدد إلى الدور المهم الذي يقوم به مجلس الشورى ومجلس النواب الفلبيني في تنمية وتطوير علاقات البلدين، وزيادة التنسيق البرلماني بينهما، مؤكداً أن الزيارة تأتي استكمالاً لجولة من المباحثات التي تمت في الرياض بين المجلسين مؤخراً.
‎ويضم وفد مجلس الشورى المرافق لمعاليه أعضاء المجلس أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الفلبينية وهم الدكتورة حمده بنت مقبول الجوفي، والدكتور عبد الرحمن بن حسن باجوده، وسعادة اللواء عبدالله بن غازي العلياني، والدكتور محمد بن محمود الوكيل، والدكتورة نهاد بنت محمد الجشّي.

روابط ذات صلة

غرفة الشرقية تستعد لإطلاق معرض وظائف 2019 في معارض الظهران خلال اكتوبر

غرفة الشرقية تستعد لإطلاق معرض وظائف 2019 في معارض الظهران خلال اكتوبر
ملابس لا تراها كاميرات المراقبة في الشوارع

ملابس لا تراها كاميرات المراقبة في الشوارع
اعتقال 13 من أنصار اليمين ومناهضين للفاشية في أوريجون الأمريكية

اعتقال 13 من أنصار اليمين ومناهضين للفاشية في أوريجون الأمريكية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*