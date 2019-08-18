الجمعية والمجلس البلدي يجتمعان إعدادًا لإطلاق مبادرة “أحساؤنا بلا حواجز” قريبًا ..

الاحساء - عبدالله السعيدي

في طور استعداداتها لإطلاق مبادرة تتطلع من خلالها إلى تهيئة البيئة العمرانية والمرافق العامة والخاصة وفقًا للاشتراطات والمعايير الفنية لتتناسب واحتياجات فئات ذوي الإعاقة في نطاق محافظة الأحساء تحت شعار “أحساؤنا بلا حواجز”؛ عقدت جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء اجتماعها الرابع مع المجلس البلدي مساء يوم الثلاثاء 30/7/2019م بمقر الجمعية، وذلك لمناقشة التحضيرات والتجهيزات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماعات الأولية ووضع اللمسات الأخيرة عليها أهبةً للانطلاق.

حيث حضر الاجتماع كلً من سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية عضو مجلس الشورى الدكتور سعدون السعدون، وسعادة المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ عبداللطيف الجعفري، وسعادة مدير فريق عطاء لذوي الإعاقة الحركية التابع للجمعية الأستاذ خالد الضامر، وعدد من أعضاء الفريق، أما من جانب المجلس فقد مثله كلٌ من سعادة الأستاذ فهد الملحم، وسعادة الأستاذ أحمد الجعفري، وسعادة الأستاذ عبدالرحمن الذكرالله، وسعادة الدكتور صالح التركي.

وفي هذا السياق نوّه الدكتور السعدون إلى تفانِ الجمعية واهتمامها بكل التفاصيل التي من شأنها تيسير الأمور وتكييف خدمات الوصول الشامل ليتمكن كل فرد من فئات ذوي الإعاقة من الاعتماد على نفسه والاستقلالية التامة بما يواكب رؤية المملكة 2030 في نمذجة البيئة سعيًا منها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، كما أن الجمعية تتطلع من خلال هذه المبادرة إلى زيادة الوعي المجتمعي ولفت أنظارهم إلى ضرورة احترام وجود هذه الفئة في المجتمع، كما أشاد سعادته بجهود مملكتنا المباركة في التوجه للعناية بذوي الإعاقة في كافة الأصعدة.