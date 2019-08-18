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بر أبها تقيم حفل معايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

بر أبها تقيم حفل معايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

منطقة عسير

بر أبها تقيم حفل معايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

بر أبها تقيم حفل معايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك
http://almnatiq.net/?p=763863
المناطق - أبها

أقامت جمعية البر بأبها صباح هذا اليوم الأحد 17 ذي الحجة 1440هـ حفل اللقاء السنوي لمنسوبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك بحضور فضيلة الشيخ محمد بن سعيد بن فحاس أمين عام الجمعية .
وهنأ بن فحاس منسوبي الجمعية بهذه المناسبة، مثمناً الجهود ومقدماً لهم الشكر على جهودهم المخلصة في العمل متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.
وأثناء هذا اللقاء تبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة التي تهدف هذه اللقاءات إلى عمق الترابط الأخوي بين منسوبي الجمعية سائلين الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة عسير وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والإستقرار .

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