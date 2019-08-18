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“صحة الرياض” تقيم حفل معايدة لمنسوبيها

“صحة الرياض” تقيم حفل معايدة لمنسوبيها

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اللهيبي يدشن برنامج تهيئة المعلم الجديد والذي يستهدف 197 معلم ومعلمة بالطائف

اللهيبي يدشن برنامج تهيئة المعلم الجديد والذي يستهدف 197 معلم ومعلمة بالطائف

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قيادات التعليم بعسير تقف على توزيع المقررات

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اللهيبي يدشن برنامج تهيئة المعلم الجديد والذي يستهدف 197 معلم ومعلمة بالطائف

اللهيبي يدشن برنامج تهيئة المعلم الجديد والذي يستهدف 197 معلم ومعلمة بالطائف
http://almnatiq.net/?p=763868
عادل الزهراني - الطائف

أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي على الدور الكبير الذي يقوم به المعلم والمعلمة والرسالة التعليمية والتربوية التي يؤديانها باعتبارها من أنبل وأَجَلِّ الرسالات .

وقال خلال تدشينه برنامج تهيئة المعلم الجديد على مسرح الإدارة بمبنى الحلقة للبنين ومسرح الإدارات النسائية للبنات بحضور مساعديه للشؤون التعليمية للبنين والبنات وعدد من مديري ومديرات الإدارات ومكاتب التعليم أن المعلمين والمعلمات محل فخر واعتزاز وانتماء , فهم صناع الأجيال, معقودة عليهم الآمال في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة ورفعة الوطن ونهضته, لتحقيق رؤية المملكة 2030 ، مؤكدًا ضرورة الإخلاص في العمل في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لخدمة العملية التعليمية وخدمة الطلاب والطالبات .

وحث اللهيبي المعلمين والمعلمات الجدد والبالغ عددهم 197 معلم ومعلمة على التعاون والعمل بروح الفريق الواحد مع قيادة المدرسة ، مبينًا أن نجاحهم في أداء رسالتهم العظيمة مرتبط بقدراتهم ومهارتهم والتزامهم بالمعايير المهنية, والاستفادة من المهارات والأساليب الحديثة, وتطبيق ما تعلموه من علوم ومعارف, والاستفادة من خبرات وتجارب زملائهم السابقين وقادة المدارس وكذلك الحرص على التطوير المهني وحضور البرامج التدريبية, وفتح قنوات الحوار الهادف مع الطلبة والاهتمام بهم .

ونقل اللهيبي للمعلمين والمعلمات الجدد تهاني وتبريكات معالي وزير التعليم الدكتور حمد ال الشيخ ومعالي نائبه بمناسبة التعيين ، مقدمًا كذلك لهم التهنئة بمناسبة تعيينهم و انضمامهم لسلك التعليم بالطائف, مشيرًا إلى أنهم سيكونون إضافة مميزة للإدارة العامة للتعليم بالمحافظة بمجهوداتهم التي سيقدمونها في بناء هذا الوطن , كما قدم اللهيبي شكره وتقديره لفريق العمل من البنين والبنات المشاركين في الإعداد والتنظيم من كافة الادارات وتهيئة الظروف الملائمة لإنجاح البرنامج متمنيًا للجميع التوفيق.

وكان برنامج تهيئة المعلم الجديد بدأ باستقبال المعلمين والمعلمات بباقات الورد, بالاضافة إلى البرنامج الذي اشتمل على النشيد الوطني ثم انطلاقة محاور البرنامج التدريبي للمعلمين والمعلمات الجدد والذي يستمر لمدة أربعة أيام .

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