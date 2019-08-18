“صحة الرياض” تقيم حفل معايدة لمنسوبيها

شاجع الدوسري - الرياض :

نظمت المديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض حفل معايدة لمنسوبيها صباح اليوم الأحد 17/12/1440 هـ ، وذلك بالقاعة الرئيسية بالمديرية .

وقد شرف الحفل مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري ، وبحضور عدد من المساعدين ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام ، وعددا من مدراء المستشفيات بالمنطقة ، و مدراء المركز الصحية ، ومنسوبي “صحة الرياض” .

وتم خلال حفل المعايدة تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة *عيد الاضحى* المبارك.