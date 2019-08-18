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“صحة الرياض” تقيم حفل معايدة لمنسوبيها

“صحة الرياض” تقيم حفل معايدة لمنسوبيها

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“صحة الرياض” تقيم حفل معايدة لمنسوبيها

“صحة الرياض” تقيم حفل معايدة لمنسوبيها
http://almnatiq.net/?p=763870
شاجع الدوسري - الرياض :

نظمت المديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض حفل معايدة لمنسوبيها صباح اليوم الأحد 17/12/1440 هـ ، وذلك بالقاعة الرئيسية بالمديرية .
وقد شرف الحفل مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري ، وبحضور عدد من المساعدين ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام ، وعددا من مدراء المستشفيات بالمنطقة ، و مدراء المركز الصحية ، ومنسوبي “صحة الرياض” .
وتم خلال حفل المعايدة تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة *عيد الاضحى* المبارك.

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